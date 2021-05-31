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Новый сезон чемпионата Бразилии по футболу стартует в видеосервисе Wink

31 мая 2021, 09:43
Фото: «Ростелеком»
30 мая начинается новый сезон чемпионата Бразилии по футболу, лучшие матчи которого будут транслироваться в прямом эфире, а их записи станут доступны в видеосервисе Wink.

«Медиа-Телеком», совместное предприятие «Национальной Медиа Группы» и «Ростелекома», с 2020 года выступает эксклюзивным дистрибьютором медиаправ на трансляцию чемпионата Бразилии по футболу на территории России и 14 стран ближнего зарубежья.

За сезон в Wink можно будет посмотреть 140 захватывающих матчей с русскоязычными комментаторами. Телетрансляция первого матча первого тура чемпионата начнется 30 мая в 00:55 (мск): на поле сойдутся «Куяба» и «Жувентудэ». Последующие туры состоятся 6–7 и 13–14 июня.

Чемпионат Бразилии по футболу проходит по системе «весна-осень». 20 ведущих клубов страны соревнуются за звание чемпиона: клуб встречается с каждым соперником два раза за сезон, на домашнем стадионе и в гостях, в общей сложности проводя 38 игр. Команды распределяются в турнирной таблице по общему количеству очков, победам, разнице мячей и забитым голам. В конце каждого сезона клуб с наибольшим количеством очков становится чемпионом.

Фото: «Ростелеком»

Бразильский чемпионат — один из самых ярких и зрелищных в мировом футболе, а многие игроки выступают в национальных клубах по всему миру, в том числе в России. Трансляции помогут поклонникам найти среди игроков бразильских клубов будущих Пеле, Зико, Роналдиньо и Роналдо.

Все подробности, расписание трансляций и записи прошедших матчей доступны в специальном разделе Wink.

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