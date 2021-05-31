Мошенники предлагают россиянам «высокооплачиваемую работу»

Мошенники стали публиковать объявления о «работе» на различных платформах. Обычно в таких объявлениях нет подробной информации о работе, либо описаны обязанности, которые не требуют от человека каких-либо специальных навыков и большого ума. Зато зарплату указывают весьма приличную, чтобы наверняка заинтересовать.
Цель таких объявлений — заставить потенциальную жертву начать разговор. Но не для того, чтобы принять на работу, а для обмана. Происходит фиктивное оформление, после чего нужно открыть счёт в банке, подключить дистанционное обслуживание либо передать учётные данные — якобы для зачисления зарплаты. Иногда мошенникам удаётся даже оформить кредит на свою жертву.
Сложность такой схемы в том, что она не быстрая. Сначала нужно создать видимость работы, закрыть все возражения человека, расспросить и «принять на работу». А уже после узнавать все данные для списывания денег. Обычно этот процесс занимает несколько дней.
Директор по противодействию мошенничеству Bi.Zone Антон Окошкин сообщил, что способы выявления и предотвращения таких преступлений уже разработаны. Вероятно, сейчас такая схема будет набирать наибольшую популярность — студенты выходят на летние каникулы и начинают искать подработку. Студентам на руку отсутствие специальных навыков, жёстких требований и высокая зарплата, мошенникам — доверчивость студентов.