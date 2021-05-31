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Кино, театрам и концертным залам Белгородской области разрешили до 70% посетителей

31 мая 2021, 13:25
Фото: Бел.Ру
При этом смотреть фильм, спектакль или концерт можно будет только со своего места, а пригласительные без указания места приниматься не будут.

Согласно изменениям к региональному постановлению от 31 мая, деятельность театров, кинотеатров и концертных залов в Белгородской области разрешается при наполняемости не более 70 процентов от допустимой вместительности.

При этом наслаждаться зрелищем можно только на зрительских местах, а билеты без указания места продавать и выдавать будет запрещено.

Такие ограничения действуют и в других сооружениях региона, где будут проводиться массовые мероприятия.

Цель новых мер всё та же — не допустить распространения коронавирусной инфекции в регионе. Их принятие, вероятно, вызвано проблемами при проведении концертов, в том числе на новой «Белгород Арене», где зрителям пытались запрещать танцевать. Впрочем, без особого успеха.

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