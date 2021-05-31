Из-за закармливания молоком и манкой у белгородских детей развивается малокровие

С детства нам рассказывали о пользе молока, поили горячими молочными напитками с пенкой, а в садах малышей всегда кормили молочными кашами. Но всё хорошо в меру. К чему приводит незнание меры, журналисту «Бел.Ру» рассказала Нина Сысоева. Она работает заведующей педиатрическим отделением в детской областной клинической больнице. Она стояла у истоков, когда отделение только появилось в 1976 году, поэтому ей есть что поведать.
Заслуженный врач РФ рассказала, что на сегодняшний день в Белгородской области стало больше детей с анемией (малокровием). А причина как раз в молоке и кашах на этом напитке. Нина Яковлевна поделилась: «Почему-то родители считают нужным накормить детей литрами молока или манной кашей. Аргументируют тем, что бабушки же их в детстве кормили, и старших детей они так кормили. А начинают этих кормить, железо не усваивается, потому что его мало и в манной каше, и в молоке. Развивается анемия».
Вот сейчас лежит у меня (мальчик — прим. ред.), которому 1,5 года. Железо (показатель — прим. ред.) 3 при норме 7 и 8. Ну ничего, несколько раз ввели ему железо, подняли гемоглобин. Я думаю, мама поняла, что надо убирать молоко в большом количестве, каши, которые в таком количестве не нужны. Я всегда говорю, что каша манная — это пшеница. Мы же с вами манную кашу не едим день и ночь. Нина Сысоева, заведующая педиатрическим отделением детской областной клинической больницы
Но хорошо, когда родители понимают и прислушиваются. Сейчас это встречается всё реже. Завотделением рассказала, что нынешние родители всё чаще обращаются за советом к знакомым или переходят на сомнительные форумы, забывая про официальные источники, которые советуют врачи.
«Есть у нас программы по питанию от Научного центра здоровья детей. Вы открывайте его и не слушайте, что вам говорят какие-то знакомые, какой-то форум, который вы нашли. Но родители считают, что они грамотнее. Тогда я всегда задаю вопрос: „А вы врачи?“. Тогда надо нас послушать, а они спорят. Но пытаемся найти общий язык, слышать друг друга», — заявила Нина Сысоева.