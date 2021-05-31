Из-за закармливания молоком и манкой у белгородских детей развивается малокровие

Заслуженный врач РФ рассказала, что на сегодняшний день в Белгородской области стало больше детей с анемией (малокровием). А причина как раз в молоке и кашах на этом напитке. Нина Яковлевна поделилась: «Почему-то родители считают нужным накормить детей литрами молока или манной кашей. Аргументируют тем, что бабушки же их в детстве кормили, и старших детей они так кормили. А начинают этих кормить, железо не усваивается, потому что его мало и в манной каше, и в молоке. Развивается анемия».