Главной по управам в Белгороде стала Оксана Селиванова

Департамент развития городских территорий в областном центре возглавила Оксана Селиванова, она стала главной по управам в городе. Ранее Селиванова возглавляла комитет имущественных и земельных отношений (КИЗО) мэрии. Андрей Молчанов, который занимал пост до неё, переходит на другую должность.