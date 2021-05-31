Главной по управам в Белгороде стала Оксана Селиванова

Posted 31 мая 2021, 17:17
Published 31 мая 2021, 17:17
Modified 1 декабря, 08:16
Updated 1 декабря, 08:16
Департамент развития городских территорий в областном центре возглавила Оксана Селиванова, она стала главной по управам в городе. Ранее Селиванова возглавляла комитет имущественных и земельных отношений (КИЗО) мэрии. Андрей Молчанов, который занимал пост до неё, переходит на другую должность.
Перед новой главой департамента стоит задача повышения качества работы управ. А начальником КИЗО стала Ирина Дементьева, ранее она была заместителем руководителя комитета.
Напомним, 31 мая стало известно и о кадровых переменах в МБУ «Управление Белгорблагоустройство», пост гендиректора организации покинет Александр Немыкин. Его сменит экс-директор МУП «Горритуалсервис» Алексей Тикунов.