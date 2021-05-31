ЕР собрала на праймериз рекордное количество кандидатов из числа волонтеров

Posted 31 мая 2021, 14:45
Published 31 мая 2021, 14:45
Modified 18 сентября 2022, 11:52
Updated 18 сентября 2022, 11:52
Как пишет nashgorod.ru, голосование собрало беспрецедентное число новых лиц в качестве участников. При этом лишь каждый четвертый был действующим депутатом. Кроме того, в предварительном голосовании участвовало рекордное количество волонтеров, общественников — активистов движения «Мы вместе» и представителей социальной сферы.
Практически сто депутатов Госдумы от партии не участвовали в процедуре, что говорит о грядущем обновлении состава.
Как отметил политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, сейчас обновление ЕР в парламентах на разном уровне — основной приоритет для партии.
«Это очевидный ответ на запрос населения, а потому трудно говорить об этом подходе иначе как о положительном», — сказал Чеснаков. По словам эксперта, возможность отдать свой голос онлайн подогрела интерес к праймериз со стороны избирателей. Он считает, что в будущем эту технологию следует использовать в рамках подготовки и обсуждения законодательных инициатив. С ним согласен президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов.
Он отметил, что формат электронного голосования способен прижиться и остаться актуальным даже тогда, когда закончится пандемия COVID-19. Граждане привыкают к простой и понятной процедуре, им нравится, что отдать свой голос можно, находясь в любом месте, и для этого не нужно идти куда-либо. По словам Игоря Ашманова, специалиста в сфере искусственного интеллекта, система электронных праймериз показала себя как безопасная и надежная.
Эксперт отметил, что никаких сбоев не было, как и падения системы. Дополнительная DDoS-атака также была выдержана.
Следует сказать, что число нарушений на праймериз по сравнению с 2016 годом сократилось во много раз. Это подтвердил и заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов.
По словам Перминова, количество жалоб в федеральный оргкомитет составило всего 50. В организационные комитеты регионов поступило порядка 100 жалоб. Он отметил, что такие показатели говорят о прозрачности процедуры голосования и оперативности реакции наблюдателей.
В «Единой России» сказали, что на каждом пятом избирательном участке зафиксировали высокую конкуренцию. В среднем конкурс составил 13 человек на место, а в некоторых регионах за место боролись 29 человек.
По информации ER.ru, списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в российской столице.
«В Белгородской области предварительное голосование второй год подряд проходит в электронном формате. В этом году кандидатов „Единой России“ поддержали почти 90 тысяч жителей региона. Известны территории, от которых поступило наибольшее количество заявок на участие в предварительном голосовании: ими стали Белгород и Белгородский район, а также Старооскольский городской округ. Вовлеченность жителей таких крупных агломераций в партийную жизнь — важный показатель доверия к депутатскому корпусу и местным отделениям партии. Наши кандидаты, безусловно, лидеры в своих сферах — это депутаты, общественники, волонтёры, представители сферы образования, здравоохранения и культуры. Убеждена, что партийный список на основных сентябрьских выборах возглавят достойнейшие, получившие народную поддержку и доверие», — сообщила Наталия Полуянова, секретарь Белгородского регионального отделения партии, председатель регионального оргкомитета предварительного голосования.