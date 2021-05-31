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Posted 31 мая 2021, 14:45

Published 31 мая 2021, 14:45

Modified 18 сентября 2022, 11:52

Updated 18 сентября 2022, 11:52

ЕР собрала на праймериз рекордное количество кандидатов из числа волонтеров

31 мая 2021, 14:45
В своей истории, а также в истории российской политической системы ЕР провела самое крупное предварительное голосование. Порядка 12 млн избирателей по всей России избрали кандидатов, которые будут представлять партию на сентябрьских выборах.

Как пишет nashgorod.ru, голосование собрало беспрецедентное число новых лиц в качестве участников. При этом лишь каждый четвертый был действующим депутатом. Кроме того, в предварительном голосовании участвовало рекордное количество волонтеров, общественников — активистов движения «Мы вместе» и представителей социальной сферы.

Практически сто депутатов Госдумы от партии не участвовали в процедуре, что говорит о грядущем обновлении состава.

Как отметил политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, сейчас обновление ЕР в парламентах на разном уровне — основной приоритет для партии.

«Это очевидный ответ на запрос населения, а потому трудно говорить об этом подходе иначе как о положительном», — сказал Чеснаков. По словам эксперта, возможность отдать свой голос онлайн подогрела интерес к праймериз со стороны избирателей. Он считает, что в будущем эту технологию следует использовать в рамках подготовки и обсуждения законодательных инициатив. С ним согласен президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов.

Он отметил, что формат электронного голосования способен прижиться и остаться актуальным даже тогда, когда закончится пандемия COVID-19. Граждане привыкают к простой и понятной процедуре, им нравится, что отдать свой голос можно, находясь в любом месте, и для этого не нужно идти куда-либо. По словам Игоря Ашманова, специалиста в сфере искусственного интеллекта, система электронных праймериз показала себя как безопасная и надежная.

Эксперт отметил, что никаких сбоев не было, как и падения системы. Дополнительная DDoS-атака также была выдержана.

Следует сказать, что число нарушений на праймериз по сравнению с 2016 годом сократилось во много раз. Это подтвердил и заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

По словам Перминова, количество жалоб в федеральный оргкомитет составило всего 50. В организационные комитеты регионов поступило порядка 100 жалоб. Он отметил, что такие показатели говорят о прозрачности процедуры голосования и оперативности реакции наблюдателей.

В «Единой России» сказали, что на каждом пятом избирательном участке зафиксировали высокую конкуренцию. В среднем конкурс составил 13 человек на место, а в некоторых регионах за место боролись 29 человек.

По информации ER.ru, списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в российской столице.

«В Белгородской области предварительное голосование второй год подряд проходит в электронном формате. В этом году кандидатов „Единой России“ поддержали почти 90 тысяч жителей региона. Известны территории, от которых поступило наибольшее количество заявок на участие в предварительном голосовании: ими стали Белгород и Белгородский район, а также Старооскольский городской округ. Вовлеченность жителей таких крупных агломераций в партийную жизнь — важный показатель доверия к депутатскому корпусу и местным отделениям партии. Наши кандидаты, безусловно, лидеры в своих сферах — это депутаты, общественники, волонтёры, представители сферы образования, здравоохранения и культуры. Убеждена, что партийный список на основных сентябрьских выборах возглавят достойнейшие, получившие народную поддержку и доверие», — сообщила Наталия Полуянова, секретарь Белгородского регионального отделения партии, председатель регионального оргкомитета предварительного голосования.

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