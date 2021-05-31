ЕР собрала на праймериз рекордное количество кандидатов из числа волонтеров

«В Белгородской области предварительное голосование второй год подряд проходит в электронном формате. В этом году кандидатов „Единой России“ поддержали почти 90 тысяч жителей региона. Известны территории, от которых поступило наибольшее количество заявок на участие в предварительном голосовании: ими стали Белгород и Белгородский район, а также Старооскольский городской округ. Вовлеченность жителей таких крупных агломераций в партийную жизнь — важный показатель доверия к депутатскому корпусу и местным отделениям партии. Наши кандидаты, безусловно, лидеры в своих сферах — это депутаты, общественники, волонтёры, представители сферы образования, здравоохранения и культуры. Убеждена, что партийный список на основных сентябрьских выборах возглавят достойнейшие, получившие народную поддержку и доверие», — сообщила Наталия Полуянова, секретарь Белгородского регионального отделения партии, председатель регионального оргкомитета предварительного голосования.