Ветеран и его сопровождающая не смогли бесплатно проехать в белгородском автобусе

После этого внучка ветерана позвонила в ЕТК, чтобы хоть там ей чётко разъяснили, что же надо иметь с собой ветерану для бесплатной поездки в автобусе. Но девушка-оператор сказала, что ни о каких подписанных постановлениях и положениях от мэра она не знает, как и о бесплатном проезде. Как быть в этой ситуации, люди не понимают.