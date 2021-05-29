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Ветеран и его сопровождающая не смогли бесплатно проехать в белгородском автобусе

29 мая 2021, 11:40
Фото: Бел.Ру
Мэр Белгорода анонсировал бесплатный проезд для ветеранов войны и их сопровождающих, но на деле проехать в автобусе без оплаты им не удалось.

25 мая мэр Юрий Галдун сообщил, что проезд в общественном транспорте Белгорода для участников войны и их сопровождающих будет бесплатным. К тому же, никаких ограничений на число поездок быть не должно. Соответствующее соглашение с ЕТК он уже подписал.

Но сегодня, 29 мая, журналисту «Бел.Ру» сообщили, что подобное правило так и осталось лишь постом на странице градоначальника. На деле же о бесплатном проезде можно лишь мечтать.

Белгородка рассказала, что её дедушка — ветеран Великой Отечественной войны пытался проехать этим субботним утром на автобусе маршрута № 238 в её сопровождении. Прочитав пост мэра, женщина спросила у водителя, какие документы ей надо предоставить, чтобы не оплачивать проезд.

«Мы никаких проездов бесплатных для участников ВОВ и сопровождающих лиц не производим», — ответил водитель. Это сегодня было. Сопровождающая ветерана

Позже женщина с дедушкой зашла в автобус № 43, который следовал в сторону Дубового, и также уточнила у водителя при входе, какие документы нужно показать для бесплатного проезда. Мужчина денег с неё не взял, но и на вопрос не ответил. Он просто проигнорировал белгородку, которая стояла около него всю поездку с банковской картой и документами в руках.

После этого внучка ветерана позвонила в ЕТК, чтобы хоть там ей чётко разъяснили, что же надо иметь с собой ветерану для бесплатной поездки в автобусе. Но девушка-оператор сказала, что ни о каких подписанных постановлениях и положениях от мэра она не знает, как и о бесплатном проезде. Как быть в этой ситуации, люди не понимают.

Дополняя историю, скажем, что читатели «Бел.Ру» наверняка знают ветерана, о котором идёт речь, ведь это Иван Тимофеевич Золотарёв. О нём мы писали в преддверии Дня Победы. Мужчина, который в годы войны был малолетним узником концлагеря и успел повоевать в 1945 году с немцами, живёт в ужасных условиях: течёт крыша, холодный пол, дует из окон. Прочесть его историю и посмотреть фото вы можете в материале ниже.

Дожили: в Белгородском районе ветеран живёт в холодном доме с дырявой крышей и окнами
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