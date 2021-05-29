При поддержке Торгово-промышленной палаты прошла международная премия «Филантроп»

Вручение международной премии «Филантроп» должно было состояться ещё в мае 2020 года. Несколько раз мероприятие переносили из-за коронавируса и всё же решили провести в дистанционном формате.
«Филантроп» родом ещё из далёкого 1996 года. Конкурс, который проводят один раз в два года, стал первым в истории, на котором отмечают достижения инвалидов в области культуры и искусства. Его целью было и есть привлечение внимания общества к достижениям людей с инвалидностью. В итоге за 25 лет в конкурсе приняли участие 10 000 человек из 36 стран мира, а более 400 номинантов стали лауреатами и получили общественное признание.
В 2020-м 476 человек из 53 территорий РФ подали заявки на участие. Не обошлось и без заграничных номинантов из Беларуси, Италии и Тайваня. Оценивали всех по трём номинациям:
Организаторами проекта выступают фонд «Филантроп» и Всероссийское общество инвалидов, а наградной фонд сформировали благодаря частным пожертвованиям. Но особой поддержкой конкурса из года в год выступает Торгово-промышленная палата России, а её президент Сергей Катырин даже возглавил совет попечителей премии.
Меценатство в нашей стране имеет серьёзные корни с дореволюционных времён, и оно, слава богу, никуда не ушло. Российские бизнесмены как были людьми, которые нацелены на меценатство, так в большинстве своём такими и остались. Сергей Катырин, президент ТПП РФ
Стоит отметить, что заявки на конкурс снова будут принимать с 3 декабря 2021 года, следующая церемония вручения премии «Филантроп» состоится 23 мая 2023 года.