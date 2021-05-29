При поддержке Торгово-промышленной палаты прошла международная премия «Филантроп»

«Филантроп» родом ещё из далёкого 1996 года. Конкурс, который проводят один раз в два года, стал первым в истории, на котором отмечают достижения инвалидов в области культуры и искусства. Его целью было и есть привлечение внимания общества к достижениям людей с инвалидностью. В итоге за 25 лет в конкурсе приняли участие 10 000 человек из 36 стран мира, а более 400 номинантов стали лауреатами и получили общественное признание.