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При поддержке Торгово-промышленной палаты прошла международная премия «Филантроп»

29 мая 2021, 16:30
Фото: РБК
Это уже одиннадцатая премия, на которой за достижения в области культуры и искусства награждают людей с инвалидностью. ТПП ежегодно поддерживает мероприятие, а Сергей Катырин даже возглавил совет попечителей премии.

Вручение международной премии «Филантроп» должно было состояться ещё в мае 2020 года. Несколько раз мероприятие переносили из-за коронавируса и всё же решили провести в дистанционном формате.

«Филантроп» родом ещё из далёкого 1996 года. Конкурс, который проводят один раз в два года, стал первым в истории, на котором отмечают достижения инвалидов в области культуры и искусства. Его целью было и есть привлечение внимания общества к достижениям людей с инвалидностью. В итоге за 25 лет в конкурсе приняли участие 10 000 человек из 36 стран мира, а более 400 номинантов стали лауреатами и получили общественное признание.

В 2020-м 476 человек из 53 территорий РФ подали заявки на участие. Не обошлось и без заграничных номинантов из Беларуси, Италии и Тайваня. Оценивали всех по трём номинациям:

  1. литературное творчество;
  2. исполнительское искусство;
  3. изобразительное искусство.

Организаторами проекта выступают фонд «Филантроп» и Всероссийское общество инвалидов, а наградной фонд сформировали благодаря частным пожертвованиям. Но особой поддержкой конкурса из года в год выступает Торгово-промышленная палата России, а её президент Сергей Катырин даже возглавил совет попечителей премии.

Меценатство в нашей стране имеет серьёзные корни с дореволюционных времён, и оно, слава богу, никуда не ушло. Российские бизнесмены как были людьми, которые нацелены на меценатство, так в большинстве своём такими и остались. Сергей Катырин, президент ТПП РФ

Стоит отметить, что заявки на конкурс снова будут принимать с 3 декабря 2021 года, следующая церемония вручения премии «Филантроп» состоится 23 мая 2023 года.

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#Новости#ТПП РФ#Премия филантроп#Сергей Катырин#Экономика#Видео
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