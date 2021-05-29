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6 июня в Центральном парке Белгорода состоится парад корги

29 мая 2021, 09:26
Фото: https://pixabay.com
Шествие коротколапых собачек сможет посмотреть любой желающий бесплатно. Также можно записать своего питомца в ряды участников парада.

Это событие уже переносили: сначала сообщали, что первый парад корги пройдёт 16 мая в парке Победы. В первые же дни на мероприятие зарегистрировали 40 собак. Но затем акцию отменили из-за масштабности парада. Его пришлось согласовывать с Роспотребнадзором и оформлять соответствующие документы.

29 мая новую информацию о параде корги журналисту «Бел.Ру» подтвердила организатор Людмила Никишина: акция состоится 6 июня в Центральном парке Белгорода. Сбор участников запланирован на 17:30 у сцены около культурного центра «Октябрь».

До сих пор принимаются заявки от владельцев рыжих «булочек». Для этого надо лишь написать организатору в Instagram. Важно, что к участию допускаются не только белгородские собаки. На акцию своих пушистиков уже записались хозяева из Курска, Орла и Курчатова.

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