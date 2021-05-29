6 июня в Центральном парке Белгорода состоится парад корги

Это событие уже переносили: сначала сообщали, что первый парад корги пройдёт 16 мая в парке Победы. В первые же дни на мероприятие зарегистрировали 40 собак. Но затем акцию отменили из-за масштабности парада. Его пришлось согласовывать с Роспотребнадзором и оформлять соответствующие документы.
29 мая новую информацию о параде корги журналисту «Бел.Ру» подтвердила организатор Людмила Никишина: акция состоится 6 июня в Центральном парке Белгорода. Сбор участников запланирован на 17:30 у сцены около культурного центра «Октябрь».
До сих пор принимаются заявки от владельцев рыжих «булочек». Для этого надо лишь написать организатору в Instagram. Важно, что к участию допускаются не только белгородские собаки. На акцию своих пушистиков уже записались хозяева из Курска, Орла и Курчатова.