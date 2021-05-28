Затарились: что закупал депстрой в тюрьмах Белгородской области и на какие суммы

13 мая стало известно, что в отношении замначальника департамента строительства и транспорта Белгородской области Оксаны Козлитиной возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
Всё дело в том, что с июля 2019 по сентябрь 2020 года исправительная колония поставила депстрою спортивное оборудование. Казалось бы, что здесь такого? Но региональный следком обратил внимание на то, что инвентарь не соответствует условиям госконтракта и ГОСТу. Несмотря на это, сотрудники департамента строительства и транспорта приняли такое оборудование.
Ущерб, нанесённый областному бюджету, оценили в 6 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается, поэтому другие подробности редакции ИА «Бел.Ру» неизвестны. Но если посмотреть на «Маркере» (обновлённый «СПАРК-Маркетинг») на топ-3 поставщиков департамента строительства и транспорта области, то ими будут:
Если подробнее рассмотреть заказы, которые принимала исправительная колония № 5 от депстроя, то в основном ИК поставляла мебель для дошкольных и школьных образовательных учреждений. Но были и контракты на товары для бассейнов, спорткомплекса, поликлиник, офиса и даже санатория «Красиво».
Самый дорогой госконтракт, доставшийся ИК-5 от департамента строительства и транспорта, — поставка комплектов спортивно-технологического оборудования для площадок всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Тогда исправительная колония должна была справиться в срок до 30 декабря 2020 года и получила за это 36 млн 898 тыс. 133 рубля.
Так как следственный комитет пока не раскрыл информацию о том, куда учреждение УФСИН поставляло спортоборудование, можно предположить, что речь в вышеупомянутом уголовном деле идёт именно об этом контракте. Сроки также сходятся: июль 2019 — декабрь 2020 года. Кроме того, это единственный указанный в «Маркере» госконтракт между ИК-5 и депстроем на спортинвентарь. Во всех других случаях колония изготавливала мебель.
Если это действительно та госзакупка, из-за которой на Оксану Козлитину обратили внимание следователи, то ИК-5 собрала и поставила не соответствующие ГОСТу комплекты спортивного оборудования для 17 площадок спорткомплекса «Готов к труду и обороне»:
Каждый комплект стоил минимум 2 млн 15 тыс. 548 рублей, а в Прохоровку таких доставили целых два. Если такая неприятная ситуация произошла единожды, то нет никаких гарантий, что этого не происходило ранее или не случится снова. Тем более, ИК-5 — не единственное учреждение УФСИН региона, которое что-то изготавливает и заключает государственные контракты.
Кроме ИК-5, госконтракты получали валуйские ИК-7, ИК-6 и ИК-9, алексеевская ИК-4, чернянская КП-8, новооскольская ВК для несовершеннолетних девушек. Остальные структурные подразделения ФСИН региона не появлялись в системе госзакупок после 2016 года.
За весь период сотрудничества (2018–2020 год) исправительная колония № 7 выполнила для областного департамента строительства и транспорта шесть заказов на производство и доставку мебели. Самый дорогой контракт — в 2019 году на 42,2 млн рублей: мебель для школы на 1000 мест в посёлке Разумное Белгородского района.
У колонии-поселения № 8 департамент лишь однажды (в 2019–2020 году) закупал искусственное покрытие для футбольного поля на стадионе в посёлке Октябрьский Белгородского района. Цена контракта — 6,8 млн рублей.
У остальных учреждений областного УФСИН не было опыта сотрудничества с департаментом строительства и транспорта. Но и вышеуказанные контракты не сравнятся по численности и суммам с ИК-5, у которой 28 контрактов с 2018 по 2020 год. О самом дорогом (на 36,8 млн рублей), по версии «Маркера», редакция уже рассказала, но также есть контракты:
Все суммы внушительные, заказов немало, но, учитывая последние события, какова вероятность того, что оборудование от ФСИН поставлялось должного качества и согласно требованиям? Станет ли этот случай поводом для проверок остальных поставок от белгородских ИК или всё спишут на единичный случай?
Напомним, не только депстрой закупает мебель и инвентарь, сделанный заключёнными. Ранее на «Бел.Ру» уже писали о том, что немало госструктур сотрудничают с колониями, несмотря на то, что цены на продукцию в ИК внушительные. Порой изготовленная в стенах исправительной колонии мебель оказывается в два, а то и три раза дороже аналогичной продукции на «Яндекс.Маркет».
Но, оказавшись в ИК-5 и увидев воочию, как трудятся осуждённые, журналисту информагентства удалось пообщаться с замначальника колонии Олегом Бавыкиным и задать вопрос о ценообразовании.
Тогда, 19 января 2021 года, он утверждал, что сравнивать их продукцию с товарами в интернете или магазинах нельзя. По его словам, для производства на территории ИК-5 закупают только качественные материалы, индивидуально подходят к процессу и включают в итоговую сумму сборку, доставку и оплату труда. Если учесть всё это, то товары не покажутся такими уж дорогими.