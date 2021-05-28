Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Затарились: что закупал депстрой в тюрьмах Белгородской области и на какие суммы

28 мая 2021, 08:29
Фото: https://pixabay.com
Учитывая поставки некачественного спортивного оборудования от колонии и уголовное дело на сотрудника департамента строительства, решили выяснить, что в Белгородской области закупают в ИК, какие это суммы и кто в ответе за качество товаров.

13 мая стало известно, что в отношении замначальника департамента строительства и транспорта Белгородской области Оксаны Козлитиной возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Заместитель вице-губернатора Белгородской области стала фигурантом уголовного дела
Узнать подробнее

Всё дело в том, что с июля 2019 по сентябрь 2020 года исправительная колония поставила депстрою спортивное оборудование. Казалось бы, что здесь такого? Но региональный следком обратил внимание на то, что инвентарь не соответствует условиям госконтракта и ГОСТу. Несмотря на это, сотрудники департамента строительства и транспорта приняли такое оборудование.

Ущерб, нанесённый областному бюджету, оценили в 6 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается, поэтому другие подробности редакции ИА «Бел.Ру» неизвестны. Но если посмотреть на «Маркере» (обновлённый «СПАРК-Маркетинг») на топ-3 поставщиков департамента строительства и транспорта области, то ими будут:

  1. ФБУ «Росстройконтроль» (37 контрактов);
  2. АО СЗ «Дирекция ЮЗР» (30 контактов);
  3. ФКУ ИК-5 УФСИН России по Белгородской области (28 контрактов).
Закупки департамента строительства и транспорта Белгородской области
Фото: "Маркер" (обновлённый "СПАРК-Маркетинг")

Made by ИК-5

Если подробнее рассмотреть заказы, которые принимала исправительная колония № 5 от депстроя, то в основном ИК поставляла мебель для дошкольных и школьных образовательных учреждений. Но были и контракты на товары для бассейнов, спорткомплекса, поликлиник, офиса и даже санатория «Красиво».

Самый дорогой госконтракт, доставшийся ИК-5 от департамента строительства и транспорта, — поставка комплектов спортивно-технологического оборудования для площадок всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Тогда исправительная колония должна была справиться в срок до 30 декабря 2020 года и получила за это 36 млн 898 тыс. 133 рубля.

Самый дорогой госконтракт, доставшийся ИК-5 от департамента строительства и транспорта Белгородской области
Фото: "Маркер" (обновлённый "СПАРК-Маркетинг")

Так как следственный комитет пока не раскрыл информацию о том, куда учреждение УФСИН поставляло спортоборудование, можно предположить, что речь в вышеупомянутом уголовном деле идёт именно об этом контракте. Сроки также сходятся: июль 2019 — декабрь 2020 года. Кроме того, это единственный указанный в «Маркере» госконтракт между ИК-5 и депстроем на спортинвентарь. Во всех других случаях колония изготавливала мебель.

Если это действительно та госзакупка, из-за которой на Оксану Козлитину обратили внимание следователи, то ИК-5 собрала и поставила не соответствующие ГОСТу комплекты спортивного оборудования для 17 площадок спорткомплекса «Готов к труду и обороне»:

  1. в посёлок Красная Яруга;
  2. в посёлок Ровеньки;
  3. в село Вязовое;
  4. в посёлок Ракитное;
  5. в посёлок Прохоровка;
  6. в село Беломестное;
  7. в Бирюч;
  8. в посёлок Вейделевка;
  9. в посёлок Волоконовка;
  10. в Корочу;
  11. в посёлок Ивня;
  12. в посёлок Борисовка;
  13. в посёлок Северный;
  14. в село Красное;
  15. в посёлок Чернянка;
  16. в посёлок Пролетарский;
  17. в посёлок Таврово.

Каждый комплект стоил минимум 2 млн 15 тыс. 548 рублей, а в Прохоровку таких доставили целых два. Если такая неприятная ситуация произошла единожды, то нет никаких гарантий, что этого не происходило ранее или не случится снова. Тем более, ИК-5 — не единственное учреждение УФСИН региона, которое что-то изготавливает и заключает государственные контракты.

Что там у других?

Кроме ИК-5, госконтракты получали валуйские ИК-7, ИК-6 и ИК-9, алексеевская ИК-4, чернянская КП-8, новооскольская ВК для несовершеннолетних девушек. Остальные структурные подразделения ФСИН региона не появлялись в системе госзакупок после 2016 года.

За весь период сотрудничества (2018–2020 год) исправительная колония № 7 выполнила для областного департамента строительства и транспорта шесть заказов на производство и доставку мебели. Самый дорогой контракт — в 2019 году на 42,2 млн рублей: мебель для школы на 1000 мест в посёлке Разумное Белгородского района.

У колонии-поселения № 8 департамент лишь однажды (в 2019–2020 году) закупал искусственное покрытие для футбольного поля на стадионе в посёлке Октябрьский Белгородского района. Цена контракта — 6,8 млн рублей.

У остальных учреждений областного УФСИН не было опыта сотрудничества с департаментом строительства и транспорта. Но и вышеуказанные контракты не сравнятся по численности и суммам с ИК-5, у которой 28 контрактов с 2018 по 2020 год. О самом дорогом (на 36,8 млн рублей), по версии «Маркера», редакция уже рассказала, но также есть контракты:

  • на 12,2 млн рублей на мебель для блока гимназии в посёлке Майский;
  • на 9,3 млн рублей на мебель для детсада в 11-м Южном микрорайоне в областном центре;
  • на 9 млн рублей на мебель для блока школы в Комсомольском.
Контракты ИК-5Контракты ИК-5
Все контракты с учреждениями УФСИН по региону Все контракты с учреждениями УФСИН по региону
Контракты ИК-5
Фото: "Маркер" (обновлённый "СПАРК-Маркетинг")

Все суммы внушительные, заказов немало, но, учитывая последние события, какова вероятность того, что оборудование от ФСИН поставлялось должного качества и согласно требованиям? Станет ли этот случай поводом для проверок остальных поставок от белгородских ИК или всё спишут на единичный случай?

Напомним, не только депстрой закупает мебель и инвентарь, сделанный заключёнными. Ранее на «Бел.Ру» уже писали о том, что немало госструктур сотрудничают с колониями, несмотря на то, что цены на продукцию в ИК внушительные. Порой изготовленная в стенах исправительной колонии мебель оказывается в два, а то и три раза дороже аналогичной продукции на «Яндекс.Маркет».

Руками заключённых: за сколько продают «тюремную» продукцию в Белгородской области
Узнать подробнее

Но, оказавшись в ИК-5 и увидев воочию, как трудятся осуждённые, журналисту информагентства удалось пообщаться с замначальника колонии Олегом Бавыкиным и задать вопрос о ценообразовании.

Тогда, 19 января 2021 года, он утверждал, что сравнивать их продукцию с товарами в интернете или магазинах нельзя. По его словам, для производства на территории ИК-5 закупают только качественные материалы, индивидуально подходят к процессу и включают в итоговую сумму сборку, доставку и оплату труда. Если учесть всё это, то товары не покажутся такими уж дорогими.

Как живут и трудятся в колонии Белгорода: оплата комуслуг, Нюша и щётки за свой счёт
Узнать подробнее

Материалы по теме
Руками заключённых: за сколько продают «тюремную» продукцию в Белгородской области Пермский предприниматель подал жалобу в УФАС на закупку ИК-7 в Белгородской областиЗаместитель вице-губернатора Белгородской области стала фигурантом уголовного дела
#Аналитика#Качество#Департамент строительства и транспорта#Ик#Госзакупки#Суммы#Закупки#Эксклюзив
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18