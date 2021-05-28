Затарились: что закупал депстрой в тюрьмах Белгородской области и на какие суммы

Так как следственный комитет пока не раскрыл информацию о том, куда учреждение УФСИН поставляло спортоборудование, можно предположить, что речь в вышеупомянутом уголовном деле идёт именно об этом контракте. Сроки также сходятся: июль 2019 — декабрь 2020 года. Кроме того, это единственный указанный в «Маркере» госконтракт между ИК-5 и депстроем на спортинвентарь. Во всех других случаях колония изготавливала мебель.