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Ветеран ВМФ прокомментировал ответ администрации Белгорода

28 мая 2021, 17:47
Фото: pixabay.com
ИА «Бел.Ру» опубликовало материал, в котором описывается жилищная проблема белгородского ветерана ВМФ. На его защиту встало общественное движение «Ветераны России». О жилищном вопросе мужчины рассказали в мэрии Белгорода. На их ответы отреагировал герой истории.

21 мая на сайте ИА «Бел.Ру» вышел материал о белгородце Борисе Тарамовиче, который 31 год прослужил в Военно-морском флоте. Ветеран уже много лет добивается собственной жилплощади, но пока безуспешно. Всю историю мужчины можно почитать по ссылке.

Тогда ситуацию прокомментировали в мэрии Белгорода, отметив, что Тарамовича приняли на жилищный учёт в городской администрации по списку граждан, уволенных с военной службы в 1994 году. Когда очередь наступила, ему предоставили двухкомнатную квартиру на троих человек. Сейчас ветеран имеет право на приватизацию жилья.

Однако, как утверждает сам герой публикации, до настоящего времени его жилищный вопрос не решён.

В ответе указано, что с 1994 года меня приняли на учёт по списку до подхода очереди и выделили двухкомнатную квартиру на состав семьи. Кому выделили? Если я в это время служил на Северном флоте и в 1997 году семья прибыла в Белгород, но жильё нам не предоставили, снимали его за плату, и только в декабре 1998 года, постановлением № 1958 от 23.12.1998, нам выделили однокомнатную квартиру 17,36 кв.м, в которой проживала семья Шабанова из Украины, меня попросту не пустили в квартиру.Борис Тарамович

Кроме того, Тарамович добавил, что в 2007 году его с семьёй выселили из выделенной квартиры без предоставления другого жилья, поэтому он обратился в суд. Правосудие встало на защиту ветерана и признало право пользования квартирой по договору найма.

В приватизации квартиры мне отказывают, при этом в ответе указывают, что я имею право на приватизацию жилья. Площадь служебной квартиры 50,4 кв.м и предназначена для временного проживания уволенных в запас, но меня понуждают признать её постоянным жильём и обеспеченным ветераном жильём по норме 18×3=54 кв. м. Таким образом, до настоящего времени мой жилищный вопрос не решён и решение суда администрацией города не исполнено.Борис Тарамович

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