Ветеран ВМФ прокомментировал ответ администрации Белгорода

В ответе указано, что с 1994 года меня приняли на учёт по списку до подхода очереди и выделили двухкомнатную квартиру на состав семьи. Кому выделили? Если я в это время служил на Северном флоте и в 1997 году семья прибыла в Белгород, но жильё нам не предоставили, снимали его за плату, и только в декабре 1998 года, постановлением № 1958 от 23.12.1998, нам выделили однокомнатную квартиру 17,36 кв.м, в которой проживала семья Шабанова из Украины, меня попросту не пустили в квартиру.Борис Тарамович