В России могут запретить использовать ватные палочки и пластиковую посуду

В настоящее время федеральные власти готовят поправки в законодательство, которые будут запрещать использовать неперерабатываемые и трудноизвлекаемые материалы. В этот список войдут ватные палочки, пластиковая посуда, цветной пластик и пластиковые трубочки.
Заявление Абрамченко озвучила на IX Невском международном экологическом форуме. Также она добавила, что в России планируют вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. Как результат, к 2030 году в стране вдвое сократится объём захоронений.
Ранее глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что ведомство готовит полный перечень товаров и упаковки из пластика, которые невозможно переработать. В дальнейшем их производство могут запретить.