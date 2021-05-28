В России могут запретить использовать ватные палочки и пластиковую посуду

Заявление Абрамченко озвучила на IX Невском международном экологическом форуме. Также она добавила, что в России планируют вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. Как результат, к 2030 году в стране вдвое сократится объём захоронений.