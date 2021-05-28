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В России могут запретить использовать ватные палочки и пластиковую посуду

28 мая 2021, 14:06
Фото: ИА "БелРу"
Правительство России планирует законодательно запретить использовать ватные палочки, пластиковую посуду, цветной пластик и пластиковые трубочки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

В настоящее время федеральные власти готовят поправки в законодательство, которые будут запрещать использовать неперерабатываемые и трудноизвлекаемые материалы. В этот список войдут ватные палочки, пластиковая посуда, цветной пластик и пластиковые трубочки.

Заявление Абрамченко озвучила на IX Невском международном экологическом форуме. Также она добавила, что в России планируют вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. Как результат, к 2030 году в стране вдвое сократится объём захоронений.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что ведомство готовит полный перечень товаров и упаковки из пластика, которые невозможно переработать. В дальнейшем их производство могут запретить.

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