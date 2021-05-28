В Белгороде людей массово эвакуируют из торговых центров и школ

Posted 28 мая 2021, 11:14
Published 28 мая 2021, 11:14
Modified 1 декабря, 08:36
Updated 1 декабря, 08:36
Сегодня, 28 мая, в Белгороде после обеда начали эвакуировать людей из зданий школ, универмага и торговых центров. Первый случай произошёл в «Мега Гринне». Как сообщили ранее в региональном управлении МЧС, там сработала пожарная сигнализация, но возгорания спасатели не обнаружили.
Через несколько часов в Сети стала появляться информация об эвакуации из «Сити Молла», «РИО», универмага «Белгород». Эвакуировали людей и из школы № 31, лицея № 9, а также Шуховского лицея. В МЧС рассказали, что эти случаи не и их компетенции. Журналисты ИА «Бел.Ру» обратились за комментарием в региональное управление МВД. Однако пока никакой информации в ведомстве нет.