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Posted 28 мая 2021, 11:14

Published 28 мая 2021, 11:14

Modified 1 декабря, 08:36

Updated 1 декабря, 08:36

В Белгороде людей массово эвакуируют из торговых центров и школ

28 мая 2021, 11:14
Сюжет
МЧС
По областному центру прокатилась волна эвакуаций. В Сети распространяются фото и видео происходящего. В региональном управлении МЧС сообщили, что эти случаи не в их компетенции, а в УМВД по Белгородской области пока ответов нет.

Сегодня, 28 мая, в Белгороде после обеда начали эвакуировать людей из зданий школ, универмага и торговых центров. Первый случай произошёл в «Мега Гринне». Как сообщили ранее в региональном управлении МЧС, там сработала пожарная сигнализация, но возгорания спасатели не обнаружили.

Через несколько часов в Сети стала появляться информация об эвакуации из «Сити Молла», «РИО», универмага «Белгород». Эвакуировали людей и из школы № 31, лицея № 9, а также Шуховского лицея. В МЧС рассказали, что эти случаи не и их компетенции. Журналисты ИА «Бел.Ру» обратились за комментарием в региональное управление МВД. Однако пока никакой информации в ведомстве нет.

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