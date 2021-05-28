В Белгороде людей массово эвакуируют из торговых центров и школ

Через несколько часов в Сети стала появляться информация об эвакуации из «Сити Молла», «РИО», универмага «Белгород». Эвакуировали людей и из школы № 31, лицея № 9, а также Шуховского лицея. В МЧС рассказали, что эти случаи не и их компетенции. Журналисты ИА «Бел.Ру» обратились за комментарием в региональное управление МВД. Однако пока никакой информации в ведомстве нет.