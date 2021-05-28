Горящие мусорные полигоны отравляют здоровье россиян

В компании заявили, что только за одну неделю в разных регионах страны произошли шесть пожаров на свалках с отходами. Эксперты сообщили, что в воздух поднялось более 100 тонн вредных химических соединений, а в зоне поражения оказались свыше трех миллионов человек. Однако представители экоорганизаций до сих пор не заинтересовались проблемой, хотя недавно они активно выступали против планов по строительству заводов энергоутилизации отходов. Об этом пишет КП.
«Планомерно ваши организации формируют негативное мнение о строительстве заводов, тем самым противодействуя технологической реформе отрасли обращения с отходами, цель которой — сокращение и в дальнейшем полный отказ от полигонного захоронения», — сказали в «РТ-Инвест».
Представители компании отметили, что мусорные полигоны загрязняют окружающую среду и создают угрозу возникновения пожаров летом. Результатом горения свалок становится выброс огромного количества высокотоксичных веществ, которые вызывают у людей гормональные расстройства, сердечно-сосудистые заболевания, а также могут привести к онкологии. Поэтому необходимо ликвидировать все свалки, а на их месте построить заводы по переработке мусора во вторсырье и энергию, считают в «РТ-Инвест».