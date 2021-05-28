Горящие мусорные полигоны отравляют здоровье россиян

В компании заявили, что только за одну неделю в разных регионах страны произошли шесть пожаров на свалках с отходами. Эксперты сообщили, что в воздух поднялось более 100 тонн вредных химических соединений, а в зоне поражения оказались свыше трех миллионов человек. Однако представители экоорганизаций до сих пор не заинтересовались проблемой, хотя недавно они активно выступали против планов по строительству заводов энергоутилизации отходов. Об этом пишет КП.