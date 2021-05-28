ФСИН прокомментировала зарплату белгородского заключённого в 224 тысячи рублей

В целом средняя зарплата осуждённых к принудительным работам выше, чем у приговорённых к лишению свободы. В ведомстве добавили, что бывают случаи, когда зарплата осуждённых превышает и среднюю зарплату по региону. К примеру, в Новгородской области зарплата у заключённых могла достичь 102 тысячи рублей, в Приморском крае — 94 тысячи рублей, а в Волгоградской области — 80 тысяч рублей.