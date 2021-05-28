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ФСИН прокомментировала зарплату белгородского заключённого в 224 тысячи рублей

28 мая 2021, 06:46
Фото: pixabay.com
Это был единичный случай, когда осуждённый в Белгородской области к принудительным работам получил 224 тысячи рублей. Сумму начислили в качестве премии за ранее отработанные дни, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на федеральное ведомство.

В Белгородской области заключённый, которому присудили принудительные работы, получил зарплату в 224 тысячи рублей. Достаточно высокую сумму прокомментировали в федеральном ведомстве. По их данным, это был единичный случай.

Осуждённый работает на одном из предприятий Белгородской области. Деньги он получил за сверхурочную работу. Также ему начислили премии за ранее отработанные дни.

В целом средняя зарплата осуждённых к принудительным работам выше, чем у приговорённых к лишению свободы. В ведомстве добавили, что бывают случаи, когда зарплата осуждённых превышает и среднюю зарплату по региону. К примеру, в Новгородской области зарплата у заключённых могла достичь 102 тысячи рублей, в Приморском крае — 94 тысячи рублей, а в Волгоградской области — 80 тысяч рублей.

Мы отправили запрос в УФСИН по Белгородской области с просьбой рассказать подробности о таких заработках.

Принудительные работы — новый вид наказания. Осуждённые проживают в исправительных центрах, а не в колониях, и трудятся на обычных предприятиях. Соответственно, и зарплата у них такая же, как и у других работников.

Напомним, в Белгородской области функционируют два исправительных центра. Один находится при ИК-4 в Алексеевке, а второй — в Яковлевском городском округе.

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