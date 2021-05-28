Белгородский призывник проиграл суд о незаконном удержании

Posted 28 мая 2021, 13:28
Published 28 мая 2021, 13:28
Modified 1 декабря, 08:33
Updated 1 декабря, 08:33
Странную историю рассказал Белгородский районный суд. Некий К. обратился с административным иском о том, что его незаконно удерживали в пункте сбора призывников. Но в удовлетворении иска ему отказали по причине нехватки необходимых доказательств.
Казалось бы, на этом всё. Но если прочесть суть дела, то становится не совсем понятно, почему основная претензия молодого человека — незаконное удержание. Ведь его несогласие было связанно совершенно с другим.
Как пишут на сайте суда, К. проходил осенью призывную комиссию, на которой ему предоставили отсрочку. Парень был с этим не согласен, поэтому ему предложили в тот же день пройти контрольное освидетельствование врачебной комиссии. Но и от этого белгородец отказался.
В вязи с этим решение призывной комиссии Белгородской области в отношении него не принималось. Этот факт зафиксирован в личном деле призывника. Он и послужил причиной для отказа в удовлетворении иска, а также неспособность молодого человека предоставить доказательства удержания.
«Бел.Ру» напоминает, что зимой 2020–2021 года на сайте публиковались истории призывников, которые жаловались на незаконное удерживание в пункте сбора и на решения медкомиссии. Это и история Владимира Корчака, и Андрея Халикулова. Тогда в военкомате истории парней назвали «желанием, чтобы Родину защищал кто-то другой».