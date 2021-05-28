Белгородский призывник проиграл суд о незаконном удержании

Как пишут на сайте суда, К. проходил осенью призывную комиссию, на которой ему предоставили отсрочку. Парень был с этим не согласен, поэтому ему предложили в тот же день пройти контрольное освидетельствование врачебной комиссии. Но и от этого белгородец отказался.