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Posted 28 мая 2021, 13:28

Published 28 мая 2021, 13:28

Modified 1 декабря 2024, 08:33

Updated 1 декабря 2024, 08:33

Белгородский призывник проиграл суд о незаконном удержании

28 мая 2021, 13:28
Сюжет
Суд
Суд отказал истцу, так как парень не смог доказать факт незаконного удержания на призывном пункте. И в целом история странная: дали отсрочку — не согласился, пригласили на контрольную комиссию — тоже отказался.

Странную историю рассказал Белгородский районный суд. Некий К. обратился с административным иском о том, что его незаконно удерживали в пункте сбора призывников. Но в удовлетворении иска ему отказали по причине нехватки необходимых доказательств.

Казалось бы, на этом всё. Но если прочесть суть дела, то становится не совсем понятно, почему основная претензия молодого человека — незаконное удержание. Ведь его несогласие было связанно совершенно с другим.

Как пишут на сайте суда, К. проходил осенью призывную комиссию, на которой ему предоставили отсрочку. Парень был с этим не согласен, поэтому ему предложили в тот же день пройти контрольное освидетельствование врачебной комиссии. Но и от этого белгородец отказался.

В вязи с этим решение призывной комиссии Белгородской области в отношении него не принималось. Этот факт зафиксирован в личном деле призывника. Он и послужил причиной для отказа в удовлетворении иска, а также неспособность молодого человека предоставить доказательства удержания.

«Бел.Ру» напоминает, что зимой 2020–2021 года на сайте публиковались истории призывников, которые жаловались на незаконное удерживание в пункте сбора и на решения медкомиссии. Это и история Владимира Корчака, и Андрея Халикулова. Тогда в военкомате истории парней назвали «желанием, чтобы Родину защищал кто-то другой».

#Новости#Общество#Незаконно#Суд#Новости Белгорода#Армия#Военкомат
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