Жару в 30 градусов в Белгородской области дополнят дожди и грозы

В пятницу, 28 мая, над Белгородской областью ожидается переменная облачность. Ночью при температуре до 15 градусов осадков не ожидается. Днём будет до 30 градусов выше нуля. При этом местами пройдут дожди и грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду.
В Белгороде ночью будет +17 °С, без осадков. Днём воздух прогреется до +26, а после шести вечера пойдёт дождь.
В Старом Осколе будет на градус прохладнее, но и осадков к вечеру — меньше. Зато в Новом Осколе днём — до +28 °С и к вечеру минимальные осадки, в Валуйках — такая же температура и небольшие дожди.