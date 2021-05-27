Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жару в 30 градусов в Белгородской области дополнят дожди и грозы

27 мая 2021, 12:04
Фото: Бел.Ру
Синоптики ожидают в пятницу повышение температуры и возвращение осадков, рассказали в региональном управлении МЧС.

В пятницу, 28 мая, над Белгородской областью ожидается переменная облачность. Ночью при температуре до 15 градусов осадков не ожидается. Днём будет до 30 градусов выше нуля. При этом местами пройдут дожди и грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду.

В Белгороде ночью будет +17 °С, без осадков. Днём воздух прогреется до +26, а после шести вечера пойдёт дождь.

В Старом Осколе будет на градус прохладнее, но и осадков к вечеру — меньше. Зато в Новом Осколе днём — до +28 °С и к вечеру минимальные осадки, в Валуйках — такая же температура и небольшие дожди.

#Новости#Грозы#Жара#Погода в Белгородской области#Дожди#Погода в Белгороде#Погода#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18