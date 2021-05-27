Владимир Путин высказался против обязательной вакцинации от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса для россиян. Об этом он сообщил на очередном совещании по экономическим вопросам.
По словам Владимира Путина, заставлять всех прививаться нецелесообразно и в целом — нельзя. Это касается как предложений о вакцинации всех россиян, так и отдельно работников определённых структур.
Граждане должны сами осознать эту необходимость. Понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьёзной и даже смертельной опасностью. Владимир Путин
Президент заявил, что большая опасность касается именно пожилых людей. И всё будет зависеть от их благоразумия.Заставлять прививаться от коронавируса никто не будет.