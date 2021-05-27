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Владимир Путин высказался против обязательной вакцинации от COVID-19

27 мая 2021, 06:29
Фото: Бел.Ру
Президент России считает, что нельзя силой заставлять людей идти на прививку.

Президент РФ Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса для россиян. Об этом он сообщил на очередном совещании по экономическим вопросам.

По словам Владимира Путина, заставлять всех прививаться нецелесообразно и в целом — нельзя. Это касается как предложений о вакцинации всех россиян, так и отдельно работников определённых структур.

Граждане должны сами осознать эту необходимость. Понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьёзной и даже смертельной опасностью. Владимир Путин

Президент заявил, что большая опасность касается именно пожилых людей. И всё будет зависеть от их благоразумия.Заставлять прививаться от коронавируса никто не будет.

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#Новости#Владимир Путин#Коронавирус#Прививка#Общество
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