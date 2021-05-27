«Салют Белгород» обыграл «Красаву» Евгения Савина

«Салют» был сильнее и победил со счётом 3:0. Голы в составе белгородцев забили Ершов (дважды) и Матвевнин. Тренеры дали поиграть резервистам.
Это был второй матч в истории «Красавы». 25 мая команда Евгения Савина сыграла вничью с шебекинским «Химиком».
«Сказать, что я нервничал, — ничего не сказать. 1:1. Работаем дальше. Пока мы даже не идём к мечте, а ползём к ней. Но ничего», — написал Савин в инстаграме по итогам первого матча.
После матча с «Салютом» в инстаграме «Красавы» отметили, что не потянули уровень белгородцев, но «получили ценный урок».