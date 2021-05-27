Рост цен на металл принёс бюджету Белгородской области 9,9 млрд рублей доходов

В главный финансовый документ региона внесли поправки. Изменения в закон о бюджете представил начальник департамента финансов и бюджетной политики Владимир Боровик.
В целом доходы бюджета выросли на 10,7 млрд рублей. 9,9 из них — за счёт налога на прибыль предприятий горно-металлургического комплекса. Это связано с резким ростом мировых цен на металл.
1,2 млрд рублей добавится из целевых федеральных средств. Они поступят на возмещение части затрат на производство и реализацию подсолнечного масла и сахара, покупку лекарств для лечения пациентов с коронавирусом, развитие паллиативной медицинской помощи.
За счёт Фонда реформирования ЖКХ на 377,2 млн рублей уменьшились ассигнования по замене лифтов в 2021 году. Общее сальдо дополнительных федеральных средств составит в итоге 832,9 млн рублей.
На дорожное хозяйство дополнительно направят 1,5 млрд рублей. На капремонты домов, переселение из аварийного жилья и благоустройство поступит ещё 1 млрд рублей. Почти 488 млн рублей пойдёт на софинансирование расходов районов и округов по созданию условий для привлечения медработников, в том числе на покупку жилья врачам.
500 млн поступит на приобретение компьютеров для мобильных классов в рамках проекта по созданию системы непрерывного IT-образования.
Местные бюджеты получат ассигнования на общую сумму в 3,2 млрд рублей.
После принятых изменений доходы бюджета в 2021 году должны составить 111 млрд рублей, из которых 87,8 — собственные налоговые и неналоговые поступления. Расходы потянут на 116,6 млрд рублей, при дефиците бюджета в 5,5 млрд рублей.
В бюджете запланировали снижение верхнего предела госдолга области на 2 млрд рублей — до 29,8 млрд рублей к январю 2022 года. Владимир Боровик сообщил, что со следующего года Белгородская область перейдёт в число регионов-доноров, что приведёт к потере дотаций на сумму порядка трёх миллиардов рублей.