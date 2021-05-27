Рост цен на металл принёс бюджету Белгородской области 9,9 млрд рублей доходов

На дорожное хозяйство дополнительно направят 1,5 млрд рублей. На капремонты домов, переселение из аварийного жилья и благоустройство поступит ещё 1 млрд рублей. Почти 488 млн рублей пойдёт на софинансирование расходов районов и округов по созданию условий для привлечения медработников, в том числе на покупку жилья врачам.