Назначение на должность Пентковской вызвало жёсткую дискуссию в белгородской облдуме

Сейчас у жителей нашей области виден запрос на две вещи: на справедливость и на обновления. И мы все рады, что назначен такой замечательный кадровый конкурс «Новое время», который позволяет нам пройти процесс обновления. В чём проблема? Ничего личного не имею против Пентковской, но человек с 2003 года был аудитором Палаты. Но, когда счётная палата работает эффективно, такого шквала нарушений, как у нас в последнее время наблюдается, не возникает. Причём уголовные дела возбуждают против учреждений бюджетной сферы. Валерий Сергачёв