Назначение на должность Пентковской вызвало жёсткую дискуссию в белгородской облдуме

Posted 27 мая 2021,, 14:34
Published 27 мая 2021,, 14:34
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
На заседании белгородской облдумы 27 мая депутаты рассмотрели вопрос о назначении Елены Пентковской на должность заместителя председателя Контрольно-счётной палаты региона сроком на девять лет. Напомним, Пентковская занимала этот пост и ранее, но срок полномочий истёк. А на заседании в конце марта текущего года руководителя Палаты Николая Звертаева решили досрочно снять с должности из-за достижения им 70-летнего возраста. Звертаев предложил заменить себя Пентковской, но спикер облдумы Ольга Павлова отреагировала на предложение прохладно, сообщив, что кандидатуру рассмотрят.
Позже Пентковская подала в суд на Белгородскую областную думу. На сайте Октябрьского районного суда было указано, что основанием для обращения стало «решение работодателя об отказе в поступлении на государственную (муниципальную) службу».
16 мая стало известно о том, что Пентковская передумала судиться с думой и отозвала заявление. Судя по тому, что на заседании думы 27 мая рассматривался вопрос о её назначении на пост (и кандидатуру всё-таки одобрили), сторонам удалось найти компромисс.
Однако голосование за назначение прошло не без спецэффектов. Так, депутат облдумы Валерий Сергачёв не согласился с предложением и раскритиковал работу Пентковской, а также то, что в регионе постоянно переназначают на должности одних и тех же людей.
Сейчас у жителей нашей области виден запрос на две вещи: на справедливость и на обновления. И мы все рады, что назначен такой замечательный кадровый конкурс «Новое время», который позволяет нам пройти процесс обновления. В чём проблема? Ничего личного не имею против Пентковской, но человек с 2003 года был аудитором Палаты. Но, когда счётная палата работает эффективно, такого шквала нарушений, как у нас в последнее время наблюдается, не возникает. Причём уголовные дела возбуждают против учреждений бюджетной сферы. Валерий Сергачёв
Депутат считает, что такая ситуация может складываться из-за того, что во многих ведомствах долго не меняется руководство, решить проблему может свежая кровь в лице молодых специалистов.
Может, нам нужно пригласить на это место каких-то новых людей? Кого-то, кто знает, как «копать», под кого «копать», какие преступные или мошеннические схемы бывают? В конце концов, проведите конкурс на это место через «Новое время». Может, стоит пропустить людей на это место? Может, стоит назначить человека, который будет агрессивно активным по отношению к депутатам облдумы в том числе? Валерий Сергачёв
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что нужно правильно ставить задачи перед руководителями. По его словам, необходимо жёстко спрашивать с ответственных людей за трату каждой копейки из бюджета региона, тогда у должностных лиц не будет даже возникать желания что-то «провести через тень».
Нужно ставить задачу. Через год встречаемся и спрашиваем по каждому пункту. Качество и результат работы есть? Нет? Тогда (до свидания — прим. ред.). Есть? Тогда пожали друг другу руки, разошлись и продолжили работать дальше. Задача ставится чёткая. У нас денег мало, растрачивать их нельзя. Вячеслав Гладков
Депутаты большинством голосов проголосовали за назначение Пентковской на должность. За кандидатуру проголосовали 39 человек, против оказались двое депутатов (включая Сергачёва), ещё трое, включая Ольгу Павлову, воздержались.
На должность аудитора Контрольно-счётной палаты назначили Оксану Аниканову.