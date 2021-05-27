Глава Хабаровского края опроверг информацию о передаче скорой помощи в частные руки

Как сообщает transsibinfo.com, Михаил Дегтярев, устроив свой очередной эфир в социальных сетях, отметил, что такие новости являются фейком. Он также обратил внимание на то, что минздрав других субъектов РФ уже занимается реализацией данной инициативы, но в Хабаровском крае такие изменения вводить не планируют.
Глава региона подчеркнул, что краевой минздрав уже озвучил свою позицию по данному вопросу. Сейчас точно можно сказать, что вопрос о передаче скорой помощи в частные руки в Хабаровском крае никогда не стоял на повестке дня, несмотря на то, что у других регионов уже имеется такой опыт. Например, в Екатеринбурге скорая помощь отдана на аутсорсинг, но пока реализация такой инициативы выглядит очень сыро, поэтому в Хабаровском крае работа в данном направлении вестись не будет.
Ранее минздрав края опроверг данную информацию. Представители ведомства рассказали о том, что различные депутаты краевого и федерального уровня без какого-либо согласования с руководством СМП организовывают встречи с населением, дезинформируя и работников экстренной службы, и местное население.
Обсуждение темы о передаче скорой помощи частным лицам происходило 26 мая. Михаил Дегтярев, как и в прошлый раз, провел прямой эфир сразу в нескольких социальных сетях. За время общения с жителями края врио губернатора получил порядка 1500 вопросов, на 80 из которых он дал ответы.