Глава Хабаровского края опроверг информацию о передаче скорой помощи в частные руки

Глава региона подчеркнул, что краевой минздрав уже озвучил свою позицию по данному вопросу. Сейчас точно можно сказать, что вопрос о передаче скорой помощи в частные руки в Хабаровском крае никогда не стоял на повестке дня, несмотря на то, что у других регионов уже имеется такой опыт. Например, в Екатеринбурге скорая помощь отдана на аутсорсинг, но пока реализация такой инициативы выглядит очень сыро, поэтому в Хабаровском крае работа в данном направлении вестись не будет.