ДОМ.РФ объявил конкурс на разработку типовых проектов ИЖС

«Развитие рынка ИЖС является для ДОМ.РФ одним из приоритетных направлений работы в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Здесь, прежде всего, мы отталкиваемся от потребностей граждан — по результатам опросов, огромное количество семей (около 60 процентов) хотели бы переехать из многоквартирных домов в частные. По итогам проведения конкурса мы получим не только несколько десятков проектов, прошедших экспертизу и готовых к реализации, но и базу надежных застройщиков, верифицированных специалистами ДОМ.РФ. Это позволит сделать ИЖС более доступным для граждан и будет способствовать увеличению ежегодных объемов ввода индивидуального домостроения до 50 миллионов квадратных метров к 2030 году», — прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.