ДОМ.РФ объявил конкурс на разработку типовых проектов ИЖС

24 мая 2021 года определен оператор по организации и проведению конкурса, прием заявок на который начнется в конце июня. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.
В октябре 2021 года члены жюри отберут 40 проектов-победителей, для которых будет разработана проектно-сметная документация за счет средств организаторов конкурса. Проекты пройдут государственную экспертизу и будут включены в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроя. Разработка документации будет вестись на земельных участках ДОМ.РФ и завершится не позднее марта 2022 года. Призовой фонд конкурса составит 60 миллионов рублей.
Конкурс проводится по поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко. Принять участие в нём могут российские компании и консорциумы, отобранные по результатам анализа портфолио. Одним из условий участия является разработка проектов на основе Стандарта комплексного развития территорий.
«Развитие рынка ИЖС является для ДОМ.РФ одним из приоритетных направлений работы в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Здесь, прежде всего, мы отталкиваемся от потребностей граждан — по результатам опросов, огромное количество семей (около 60 процентов) хотели бы переехать из многоквартирных домов в частные. По итогам проведения конкурса мы получим не только несколько десятков проектов, прошедших экспертизу и готовых к реализации, но и базу надежных застройщиков, верифицированных специалистами ДОМ.РФ. Это позволит сделать ИЖС более доступным для граждан и будет способствовать увеличению ежегодных объемов ввода индивидуального домостроения до 50 миллионов квадратных метров к 2030 году», — прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
В состав жюри конкурса войдут представители Аппарата правительства России, Государственной Думы, Минстроя, Минпромторга, Ассоциации деревянного домостроения, а также российские и зарубежные эксперты по релевантным конкурсу направлениям. Поименный список членов жюри планируется обнародовать в ближайшие недели.
«ИЖС — это большой сегмент жилищного рынка: в настоящее время почти половина всего вводимого жилья приходится на индивидуальные жилые дома. Минстроем России подготовлен законопроект, позволяющий сделать индивидуальный дом на этапе стройки предметом залога. Это позволит распространить все льготные ипотечные программы и меры поддержки на сегмент ИЖС. Вкупе с конкурсом это даст отличный практический результат и приведет к тому, что будут создаваться качественно новые поселки с высоким уровнем жизни наших граждан в регионах», — отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.
К участию в конкурсе приглашаются архитектурные бюро, застройщики и производители домокомплектов, которые могут представить свои проекты зданий (стадия эскиз) по 4 номинациям: индивидуальные жилые дома (все виды строительных материалов), блокированные жилые дома, а также малоэтажные многоквартирные жилые дома и социально-культурные объекты (детские сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты) с использованием деревянных несущих строительных конструкций.