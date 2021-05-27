Белгородцы продают восемь катеров, яхту и моторную лодку

Катер эксплуатировался только в пресной воде. Он стоит в 30 км от города в сухом доке на прицепе. Продаётся вместе с американским прицепом. Судовой билет и ПТС на руках у владельца. В объявлении сказано, что пробоев и трещин в корпусе не было. Из минусов — двигатель набирает рабочую температуру и глохнет, требует переборки головки блока цилиндров, некоторые сиденья износились, а на стерео-системе нет декоративных решёток. Продавец готов торговаться в рамках расходов на ремонт.