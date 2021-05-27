Белгородцы продают восемь катеров, яхту и моторную лодку

Цена: 250 000 рублей
Приобрести моторную лодку продавец предлагает вместе с прицепом. По его словам, агрегат в хорошем состоянии. В комплектации лодки — тент. Управление — рулевое.
Цена: 190 000 рублей
Водный транспорт находится в селе Соломино. В объявлении указано, что катер с документами, стоит два года. За это время им не пользовались. В комплекте идёт прицеп (без документов). Продавец согласен на обмен на авто.
Цена: 55 000 рублей
Крейсерско-гоночная яхта четвертьтонного класса требует ремонта. Корпус агрегата выполнен из дерева, а на борту могут поместиться шесть человек. В комплектацию также входит трейлер для транспортировки.
Цена: 950 000 рублей
Катер продают в Таврово. Длина алюминиевого транспорта — 11 метров, а ширина — 3,3 метра. Его можно эксплуатировать на мелководье. Двигатель — ЯМЗ 238 турбо, имеется гальюн. Катер технически исправен. Последний выход на воду был в октябре 2016 года.
Цена: 220 000 рублей
Моторная лодка — новая. Есть все необходимые сертификаты. Габаритная длина — 4,2 метра, а ширина — 1,7 метров. Вместить катер может пять человек. При этом масса лодки с оборудованием и снабжением (без мотора) — 250 кг, а грузоподъёмность — 400 кг. Катер продаётся без мотора, но продавец дарит прицеп для перевозки.
Цена: 590 000 рублей
Согласно описанию, катер в отличном состоянии. Он оклеен виниловым покрытием MariDeck. Также есть транспортировочный, ходовой и носовой тент. На катере установлен четырёхтактный мотор Yamaha 40 FETL. Пробег — 65 моточасть. Цена указана в случае покупки водного транспорта без мотора и прицепа. Но продавец согласен продать и весь комплект, но уже по другому ценнику.
Цена: 680 000 рублей
Прогулочный катер продаётся вместе с американским прицепом. Сама лодка 2004 года выпуска, производство — США. Эксплуатировался только в пресной воде. Двигатель — Мercruiser 707. Вместимость — восемь человек. Из минусов — «подуставшие» сиденья, отсутствие декоративных решёток на стерео-системе.
Цена: 750 000 рублей
Катер Sea Rey (США) 1991 года выпуска. В море не выходил, эксплуатировался только в частных целях. В комплект входит прицеп, навесной транец под мотор для троллинга и эхолот. По словам продавца, это самый экономичный и практичный катер.
Цена: 490 000 рублей
Длина американского катера 1996 года выпуска — 4,6 метров, а ширина — 1,90 метров. В объявлении указано, что это катер для рыбалки — в нём есть места для удилищ, транспортировочный и ходовой тент, а прицеп усилен под катер. В комплект входит прицеп МЗСА 81771 Е (2010 года выпуска).
Цена: 680 000 рублей
Катер эксплуатировался только в пресной воде. Он стоит в 30 км от города в сухом доке на прицепе. Продаётся вместе с американским прицепом. Судовой билет и ПТС на руках у владельца. В объявлении сказано, что пробоев и трещин в корпусе не было. Из минусов — двигатель набирает рабочую температуру и глохнет, требует переборки головки блока цилиндров, некоторые сиденья износились, а на стерео-системе нет декоративных решёток. Продавец готов торговаться в рамках расходов на ремонт.