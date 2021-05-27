Белгородского ветерана боевых действий сняли с очереди на жильё

В начале 90-х в Таджикистане развязалась гражданская война. Летикова вызвали в военкомат, так как создавалось ополчение, чтобы сражаться с ваххабитами. В 1994 году его пригласил на работу министр обороны Узбекистана, который участвовал в улаживании конфликта. Когда министр вышел на пенсию, Летиков остался не у дел. В 2003 году мужчина запланировал продолжить службу в столице, но перед этим приехал к родным в Старый Оскол, где у него случился инфаркт. После этого мужчина остался жить в Белгородской области.