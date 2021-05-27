Белгородского ветерана боевых действий сняли с очереди на жильё

Александр Летиков — ветеран 350-го гвардейского краснознаменного ордена Суворова III степени парашютно-десантного полка, ветеран боевых действий в Афганистане и Таджикистане. Первую афганскую войну Летиков отслужил срочником с 1981 по 1983 год. Затем вернулся в Таджикистан, женился и устроился работать на алюминиевый завод.
В начале 90-х в Таджикистане развязалась гражданская война. Летикова вызвали в военкомат, так как создавалось ополчение, чтобы сражаться с ваххабитами. В 1994 году его пригласил на работу министр обороны Узбекистана, который участвовал в улаживании конфликта. Когда министр вышел на пенсию, Летиков остался не у дел. В 2003 году мужчина запланировал продолжить службу в столице, но перед этим приехал к родным в Старый Оскол, где у него случился инфаркт. После этого мужчина остался жить в Белгородской области.
Как утверждают «Ветераны России», в 2003 году мужчина подал заявление на оформление российского гражданства. Получил его через два года и хотел встать в льготную очередь на получение жилья. Но из-за изменений в законодательстве ветераны боевых действий, подавшие документы на учёт после 1 января 2005 года, потеряли право на первоочерёдное бесплатное предоставление жилья. Поэтому Летиков подал документы для постановки в общую очередь. В список офицера запаса внесли в 2010 году.
Но через пару лет из списка малоимущих мужчину исключили, ссылаясь на достаточный доход в размере свыше 56 тысяч рублей.
Общественники утверждают, что ветерана боевых действий лишают и основного источника дохода — стоянки. Участок в субаренду мужчина взял у корпорации «Гринн» более восьми лет назад. Ежемесячно доход от автостоянки составлял порядка 8000 рублей чистой прибыли. Но в 2019 году срок действия договора истёк и контракт с Летиковым расторгли. Корпорация от невыгодного участка отказалась и теперь администрация компании подала в суд и требует обязать Летикова освободить территорию и демонтировать забор.
Летиков — инвалид третьей группы. Присвоение данной группы ветеран боевых действий обжаловал, так как «спектр заболеваний и их последствий явно свидетельствует о наличии второй или даже первой группы инвалидности». У мужчины атрофированы пальцы рук, деформирующий артроз III степени и рассыпаются коленные суставы. Помимо этого, он перенёс сложную операцию по вживлению металлической пластины. Летиков передвигается на инвалидном кресле-коляске. Но в обжаловании ему отказали.
В защиту офицера в запасе встало общероссийское общественное движение «Ветераны России». Они направили в Центральный аппарат Генеральной прокуратуры Российской Федерации просьбу рассмотреть ситуацию по существу о соблюдение жилищных прав ветерана, законности действий должностных лиц корпорации, а также провести проверку соблюдения прав ветерана боевых действий в сфере охраны здоровья.