Андрей Скоч вручил Совету ветеранов Белгородской области сертификат на 10 млн рублей

Глядя на всех молодых, я вспомнил себя примерно в этом же возрасте и какие мысли одолевали меня: кем быть? Каким быть? Примерно так думает каждый молодой человек. Кем быть, я думаю, каждый найдёт свою дорогу. А тот, кто не найдёт, может быть полностью спокоен, потому что дорога сама найдёт его неизбежно. А вот каким быть — это самое интересное. Это зависит только от вас. Я считаю, главное быть счастливыми. Надо разглядеть в себе свою фундаментальную доброту. Потому что, как сказала когда-то моя мама: «Андрюша, если хочешь быть счастливым, обязательно будь добрым!». Выбирайте любые профессии, но знайте, что самое главное — человеческая доброта. Андрей Скоч