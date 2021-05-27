Андрей Скоч вручил Совету ветеранов Белгородской области сертификат на 10 млн рублей

Депутат Госдумы от Белгородской области, член партии «Единая Россия», известный меценат и общественный деятель Андрей Скоч приехал с визитом в Белгород 25 мая.
Вместе с замгубернатора Наталией Зубаревой Андрей Владимирович побывал на вручении премии «Лучший студент года». Её получают белгородские студенты с 2002 года, а основал её благотворительный фонд «Поколение», руководителем которого является Андрей Скоч.
Голосовать за лучших студентов, добившихся высот в области науки, общественной деятельности, социальной жизни и волонтёрстве, можно было онлайн. Так, в 2020-2021 году заявки на участие в стипендиальной программе подали 292 человека, а свои голоса за них отдали 31 645 человек.
Традиционно стипендию делят на две степени — I и II. В каждой выбирают по 15 победителей в соответствии с 15 номинациями по отраслям. Важно, что заявку мог подать любой учащийся в Белгородской области. Причём неважно, будет это бюджетник или обучающийся на платной основе. Не имеет значения и учебное заведение, в котором учится студент.
Победителей лично поздравил Андрей Скоч, замгубернатора Наталия Зубарева и ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин. Андрей Владимирович вручил лучшим студентам дипломы и пожелал ребятам быть добрыми и счастливыми.
Глядя на всех молодых, я вспомнил себя примерно в этом же возрасте и какие мысли одолевали меня: кем быть? Каким быть? Примерно так думает каждый молодой человек. Кем быть, я думаю, каждый найдёт свою дорогу. А тот, кто не найдёт, может быть полностью спокоен, потому что дорога сама найдёт его неизбежно. А вот каким быть — это самое интересное. Это зависит только от вас. Я считаю, главное быть счастливыми. Надо разглядеть в себе свою фундаментальную доброту. Потому что, как сказала когда-то моя мама: «Андрюша, если хочешь быть счастливым, обязательно будь добрым!». Выбирайте любые профессии, но знайте, что самое главное — человеческая доброта. Андрей Скоч
Несмотря на то, что на сцене при вручении премии побывали уже сотни ребят, а за все годы фонд выплатил более 85 млн рублей стипендий, сам Андрей Владимирович признался, что во время своего студенчества получал лишь 30 рублей стипендии и более никаких премий не платили.
Также Скоч объяснил, почему в 2002 году решил поддержать именно студентов, а не любую другую категорию людей: «Студентам всегда живётся непросто, не хватает стипендии, уюта, внимания от взрослых, стипендии. Я был студентом и поэтому решение поддержать именно их пришло автоматически».
В этот же день политик встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, чтобы поздравить их и вручить областному Совету ветеранов скромный, по его мнению, подарок — сертификат на 10 млн рублей. Для нынешней молодёжи люди, которые воевали за Родину, заявил Скоч, являются нравственными ориентирами. Потому что война коснулась каждой семьи — в каждой есть герои. И молодым ребятам всегда нужно кого-то показывать, с кого можно было бы брать пример. А ветераны — это «живой пример, существующее поколение людей-победителей».
Я с самого начала, с 1999 года, посвящал большое количество времени ветеранам, ветеранским движениям. Почему? Ответ прост: как и у каждого в этой стране, все мои дедушки воевали. Кто-то пришёл с войны, кто-то не пришёл. Я знаю массу историй из первых уст. Даже мои родители застали оккупацию, поэтому от меня это никуда не уйдёт — это чувство близости ко всем тем, кто воевал, и кто занимается помощью таким людям. Надеюсь, смогу передать это своим детям и что подрастающее поколение будет слышать нас и воспринимать ветеранов войны как некий нравственный ориентир. Андрей Скоч
В свою очередь, председатель Белгородского областного совета ветеранов Наталия Звягинцева поздравила всех с прошедшим Днём Победы, поблагодарила героев за совершённый подвиг, а Андрея Владимировича — за многолетнюю помощь: «У нас с вами — десятилетия сотрудничества. Патриотическое воспитание? Мы всегда рядом с вами! 300 памятников воинских захоронений установили — это тоже фонд „Поколение“. В прошлом году вы нам вручили сертификат на 30 млн рублей, 25 млн из которых ушли на восстановление конструкций воинских захоронений и мемориалов и на оказание адресной помощи ветеранам, труженикам тыла, блокадникам».
Женщина назвала Скоча ответственным, компетентным, внимательным, добросовестным депутатом Госдумы, который законодательно и на практике поддерживает ветеранское движение и всю Белгородскую область. Также Звягинцева вручила ему высшую награду Белгородской региональной организации ветеранов — почётный знак за заслуги в развитии ветеранского движения, а адмирал, служивший на крейсере «Карелия», Андрей Бескоровайнов — символ воинской доблести, чести и славы.
На этой же встрече Скоч поделился планами на будущее. Рассказал, что собирается открыть ещё несколько медицинских центров, которые будут обслуживать всех жителей Белгородской области, а ветеранов — бесплатно. Оказывать услуги в них будет множество высококлассных специалистов. Один такой центр вскоре заработает в Старом Осколе.
Сразу после Андрей Владимирович побывал на открытии нового кол-центра общественной приёмной партии «Единая Россия». Экскурсию провела Наталия Полуянова — первый зампредседателя Белгородской областной думы. Политик рассказала, что все пожелания к «Единой России» со всего региона будут собраны специалистами кол-центра в единую программу. Также здесь, в приёмной, будут контролировать качество исполнения каждого обращения, которые сюда поступают. В прошлом году их было более 8000, а в этом году — уже 7000.
Большой плюс нового офиса, по словам Полуяновой, ещё и в том, что здесь работники смогут проводить аналитику: каких обращений, по каким вопросам поступает и поступало больше или меньше. Также Скоч пообщался с бывшими учениками первой в стране партийной школы, за которую политики выразили большую благодарность Андрею Владимировичу. Здесь работают лучшие политологи и политтехнологи. За два года в этой школе обучили более 600 человек, двое из которых стали депутатами областной думы.
«Высшая партийная школа стала той объединяющей площадкой, где мы все познакомились. Потому что по факту у нас нет возможности общаться, а тут мы объединились и стали большой командой, в которой мы получаем поддержку, ответы на рабочие вопросы», — заявила выпускница партийной школы. Все единогласно утверждают, что стали увереннее благодаря «Высшей партийной школе».