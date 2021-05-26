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Житель Белгорода скончался от COVID-19

26 мая 2021, 10:58
Фото: Бел.Ру
Мужчина 1948 года рождения был пациентом горбольницы № 2. Оперштаб по коронавирусу Белгородской области обновил статистику на 26 мая.

За сутки в Белгородской области обнаружили 62 новых случая заражения коронавирусом. В Белгороде заболели сразу 30 человек. В Старооскольском городском округе выявили 14 новых заражённых.

В Губкинском городском округе за последний день заразились восемь жителей, а в Ракитянском районе — четверо. В Шебекинском горокруге коронавирус подхватили двое. В остальных муниципалитетах Белгородской области с 25 на 26 мая зарегистрировали не больше одного заболевшего на местность. Всего в регионе статистика насчитывает 38 482 случая за период пандемии.

Выздоровели с 25 на 26 мая 93 белгородца. Всего с коронавирусной инфекцией справились 33 981 жителей. Погибших от вируса насчитывают 683.

За последние сутки умер от COVID-19 ещё один белгородец. Житель Белгорода 1948 года рождения лечился в городской больнице № 2.

На сегодняшний день 953 человека лежат в стационарах Белгородской области, 25 из них находятся на системе ИВЛ. В домашних условиях под наблюдением врачей от коронавируса лечатся 2 865 белгородцев.

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#Новости#Коронавирус#Статистика#Общество
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