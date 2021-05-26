Житель Белгорода скончался от COVID-19

В Губкинском городском округе за последний день заразились восемь жителей, а в Ракитянском районе — четверо. В Шебекинском горокруге коронавирус подхватили двое. В остальных муниципалитетах Белгородской области с 25 на 26 мая зарегистрировали не больше одного заболевшего на местность. Всего в регионе статистика насчитывает 38 482 случая за период пандемии.