Житель Белгорода скончался от COVID-19

За сутки в Белгородской области обнаружили 62 новых случая заражения коронавирусом. В Белгороде заболели сразу 30 человек. В Старооскольском городском округе выявили 14 новых заражённых.
В Губкинском городском округе за последний день заразились восемь жителей, а в Ракитянском районе — четверо. В Шебекинском горокруге коронавирус подхватили двое. В остальных муниципалитетах Белгородской области с 25 на 26 мая зарегистрировали не больше одного заболевшего на местность. Всего в регионе статистика насчитывает 38 482 случая за период пандемии.
Выздоровели с 25 на 26 мая 93 белгородца. Всего с коронавирусной инфекцией справились 33 981 жителей. Погибших от вируса насчитывают 683.
За последние сутки умер от COVID-19 ещё один белгородец. Житель Белгорода 1948 года рождения лечился в городской больнице № 2.
На сегодняшний день 953 человека лежат в стационарах Белгородской области, 25 из них находятся на системе ИВЛ. В домашних условиях под наблюдением врачей от коронавируса лечатся 2 865 белгородцев.