В «Единой России» разработали систему поддержки малого и среднего бизнеса

Новые меры поддержки включают в себя быстрое принятие закона о нестационарной торговле для фермеров, введение цифрового паспорта предпринимателя, помощь самозанятым. Данные предложения войдут в программу партии перед выборами в Госдуму.
Как сообщает nashgorod.ru, «Единая Россия» проводит открытое предварительное голосование, для участия в котором уже зарегистрировались шесть тысяч человек. Каждый третий из них, как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, принадлежит к предпринимательскому сообществу.
Сейчас представители малого и среднего бизнеса разрабатывают систему поддержки предпринимательства совместно с членами партии. Одна из инициатив — принятие закона о нестационарной торговле для фермеров, благодаря которому продукцию станет возможно реализовывать без посредников, а это в свою очередь позволит снизить стоимость товаров.
Другая мера касается введения цифрового паспорта предпринимателя. С данной инициативой выступил член правления Ассоциации юристов России, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Ильнар Гирфанов. Он объяснил необходимость создания паспорта тем, что во время пандемии многие предприниматели столкнулись с бюрократией во время получения господдержки. Цифровой паспорт предпринимателя будет работать, как портал «Госуслуги», — с его помощью можно будет оформлять все дистанционно.
Вице-президент «Опоры России» Марина Блудян высказала мнение относительно важности поддержки самозанятых, чей доход составляет не более трех МРОТ в месяц. При регистрации в этом статусе, по ее словам, люди теряют социальные пособия (по утере кормильца, по уходу за нетрудоспособными), что означает уменьшение дохода на 5-7 тысяч рублей.
Другие предложения касаются увеличения минимальной квоты госзакупок у малого бизнеса до 25-30%, упрощения процедуры лицензирования, замены штрафа на предупреждение, если это первая проверка бизнес-деятельности.
Андрей Турчак подчеркнул, что все предложения будут проанализированы и проработаны, а затем включены в предвыборную программу.
Партия «Единая Россия» разрабатывает программу в сотрудничестве с представителями различных отраслей. Как сообщает сайт er.ru, все блоки программы будут вынесены на широкое обсуждение в регионах.