В «Единой России» разработали систему поддержки малого и среднего бизнеса

Другая мера касается введения цифрового паспорта предпринимателя. С данной инициативой выступил член правления Ассоциации юристов России, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Ильнар Гирфанов. Он объяснил необходимость создания паспорта тем, что во время пандемии многие предприниматели столкнулись с бюрократией во время получения господдержки. Цифровой паспорт предпринимателя будет работать, как портал «Госуслуги», — с его помощью можно будет оформлять все дистанционно.