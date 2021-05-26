В Белгородской области появится Клуб предпринимателей

Вячеслав Гладков встретился с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Белгородской области Владиславом Епанчинцевым. По словам бизнес-омбудсмена, белгородским предпринимателям требуется поддержка и помощь в налаживании коммуникации. Также необходимо привлекать новых людей в среду бизнеса.
Епанчинцев сообщил, что карантинный год наглядно показал, как важно оформлять свой бизнес в соответствии с законом. Многие предприниматели столкнулись с трудностями при оформлении поддержки от государства именно из-за того, что не все моменты регистрации бизнеса были законодательно чисты.
За 2020 год к бизнес-омбудсмену обратилось около 350 белгородских предпринимателей. Проблемы обратившихся удалось решить в 70% случаев.
Вячеслав Гладков в свою очередь заявил, что в регионе необходимо создать Клуб предпринимателей и вести просветительскую деятельность. Белгородцы смогут лучше изучить сферу бизнеса и наладить связи с ведущими специалистами и юристами, что пригодится в будущем.