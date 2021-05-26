В Белгородской области появится Клуб предпринимателей

Епанчинцев сообщил, что карантинный год наглядно показал, как важно оформлять свой бизнес в соответствии с законом. Многие предприниматели столкнулись с трудностями при оформлении поддержки от государства именно из-за того, что не все моменты регистрации бизнеса были законодательно чисты.