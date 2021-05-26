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В Белгородской области появится Клуб предпринимателей

26 мая 2021, 07:21
Фото: Бел.Ру
В пресс-службе правительства региона сообщили, что врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков предложил создать в регионе Клуб предпринимателей. Это поможет наладить внутреннюю коммуникацию между представителями бизнеса.

Вячеслав Гладков встретился с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Белгородской области Владиславом Епанчинцевым. По словам бизнес-омбудсмена, белгородским предпринимателям требуется поддержка и помощь в налаживании коммуникации. Также необходимо привлекать новых людей в среду бизнеса.

Епанчинцев сообщил, что карантинный год наглядно показал, как важно оформлять свой бизнес в соответствии с законом. Многие предприниматели столкнулись с трудностями при оформлении поддержки от государства именно из-за того, что не все моменты регистрации бизнеса были законодательно чисты.

За 2020 год к бизнес-омбудсмену обратилось около 350 белгородских предпринимателей. Проблемы обратившихся удалось решить в 70% случаев.

Вячеслав Гладков в свою очередь заявил, что в регионе необходимо создать Клуб предпринимателей и вести просветительскую деятельность. Белгородцы смогут лучше изучить сферу бизнеса и наладить связи с ведущими специалистами и юристами, что пригодится в будущем.

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