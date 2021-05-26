Сидячие танцы под Zivert и расширение «Сити Молла»: о чём говорили в Белгороде 26 мая

25 мая на «Белгород Арене» выступила певица Zivert. К самой исполнительнице у белгородцев вопросов не было, а вот к организаторам и ответственным за мероприятие претензий не сосчитать. Несмотря на практическое отсутствие социальной дистанции и масок, белгородцам запретили танцевать даже около своих мест. Нарушавших коронавирусную дисциплину выводили из зала, отказываясь называть причину. В целом вроде бы концерт прошёл на «ура», но впечатления остались противоречивыми. Подробнее — в материале ИА «Бел.Ру».
В Белгороде ТРК «Сити Молл» будут расширять. Пристройка появится приблизительно в 2023 году на свободном участке около центра. Уже сейчас разрабатывают концепцию и дизайн, а также готовят сметную документацию. Во сколько миллионов обойдётся новое строение, неизвестно. Но его площадь составит порядка 25 000 м². В настоящее время «Сити Молл» распростёрся на 108 тыс. кв. м, из которых 71 тыс. кв. м — торговая площадь.
В Белгороде из трёх больниц с начала года ушли 111 сотрудников. В горбольнице № 2 штат уменьшился на 31 человека, в областной больнице Святителя Иоасафа и детской областной больнице свои рабочие места освободили по 40 сотрудников. Причины увольнения разные: смена места жительства, другие ковид-площадки или выход на пенсию. Вместе с тем, взять на работу все три больницы успели только 81 сотрудника. Что касается среднего заработка, где и сколько получали медики, можно узнать в материале ИА «Бел.Ру».