Сидячие танцы под Zivert и расширение «Сити Молла»: о чём говорили в Белгороде 26 мая

В Белгороде из трёх больниц с начала года ушли 111 сотрудников. В горбольнице № 2 штат уменьшился на 31 человека, в областной больнице Святителя Иоасафа и детской областной больнице свои рабочие места освободили по 40 сотрудников. Причины увольнения разные: смена места жительства, другие ковид-площадки или выход на пенсию. Вместе с тем, взять на работу все три больницы успели только 81 сотрудника. Что касается среднего заработка, где и сколько получали медики, можно узнать в материале ИА «Бел.Ру».