«Просто фиаско»: Червиченко оценил выступление Кокорина в Италии

«Полсезона Кокорина – просто фиаско! По репутации наших игроков нанесен огромнейший удар! Теперь европейские клубы еще долго не будут смотреть в сторону России, а «Фиорентина» лет десять не захочет приобрести наших футболистов. Хорошо хоть Головин, Миранчук, Шомуродов могут исправить мнение о русских игроках», – приводит слова Червиченко «Советский спорт».