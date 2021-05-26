«Просто фиаско»: Червиченко оценил выступление Кокорина в Италии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил выступление Александра Кокорина в итальянской серии А.
«Полсезона Кокорина – просто фиаско! По репутации наших игроков нанесен огромнейший удар! Теперь европейские клубы еще долго не будут смотреть в сторону России, а «Фиорентина» лет десять не захочет приобрести наших футболистов. Хорошо хоть Головин, Миранчук, Шомуродов могут исправить мнение о русских игроках», – приводит слова Червиченко «Советский спорт».
Напомним, Кокорин пополнив состав «фиалок» в январе 2021 года. Из-за травм он выходил на поле всего четыре раза, не отметившись результативными действиями.