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«Просто фиаско»: Червиченко оценил выступление Кокорина в Италии

26 мая 2021, 09:19
Фото: pxhere.com
Российский форвард за половину сезона провел в составе «Фиоретины» всего четыре матча.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил выступление Александра Кокорина в итальянской серии А.

«Полсезона Кокорина – просто фиаско! По репутации наших игроков нанесен огромнейший удар! Теперь европейские клубы еще долго не будут смотреть в сторону России, а «Фиорентина» лет десять не захочет приобрести наших футболистов. Хорошо хоть Головин, Миранчук, Шомуродов могут исправить мнение о русских игроках», – приводит слова Червиченко «Советский спорт».

Напомним, Кокорин пополнив состав «фиалок» в январе 2021 года. Из-за травм он выходил на поле всего четыре раза, не отметившись результативными действиями.

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