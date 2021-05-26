По пяти новым маршрутам в микрорайоны ИЖС под Белгородом запустят по одному автобусу

Posted 26 мая 2021, 04:30
Published 26 мая 2021, 04:30
Modified 20 августа 2024, 02:01
Updated 20 августа 2024, 02:01
Работать на пяти новых маршрутах будут только пять автобусов. Речь идёт о пригородных маршрутах, которые свяжут микрорайоны индивидуального жилого строительства и центр Белгорода:
Как следует из документов госзакупки, которые разместила мэрия Белгорода на выполнение работ по перевозкам, на всех пяти новых направлениях ежедневно в рейс будет выходить только по одному автобусу. В зависимости от маршрута, транспортное средство будет следовать из точки А в точку В разное количество раз. Например, автобус № 217 за день доедет от ж/д вокзала до аэропорта и обратно 14 раз.
Администрация областного центра заплатит подрядчику 31,5 млн рублей за то, что он будет следить за внешним видом водителей и соблюдением графика рейсов, размещать информацию заказчика в транспортном средстве, обеспечивать работоспособность оборудования и программного обеспечения в автобусах.
Также мэрия Белгорода намерена потратить 232,7 млн рублей на обеспечение троллейбусных перевозок по новым маршрутам М8 и М9. Новые направления пришли на замену четырёх предыдущих (№ 1, 4, 5 и 8), которые исключили из реестра.
Что касается автобусов, которые в третьем квартале этого года будут курсировать из центра Белгорода в микрорайоны ИЖС, то в мэрии заявили, что пять новых маршрутов организованы по просьбам жителей Белгородской агломерации.