bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 мая 2021, 04:30

Published 26 мая 2021, 04:30

Modified 20 августа 2024, 02:01

Updated 20 августа 2024, 02:01

По пяти новым маршрутам в микрорайоны ИЖС под Белгородом запустят по одному автобусу

По пяти новым маршрутам в микрорайоны ИЖС под Белгородом запустят по одному автобусу

26 мая 2021, 04:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Автобус
Власти Белгорода намерены выделить на пять направлений только пять автобусов, следует из документов госзакупки. Запуск маршрутов из ИЖС в областной центр состоится в третьем квартале этого года.

Работать на пяти новых маршрутах будут только пять автобусов. Речь идёт о пригородных маршрутах, которые свяжут микрорайоны индивидуального жилого строительства и центр Белгорода:

  • №172 Стрелецкое-72 – Сумская – Энергомаш;
  • №217 Аэропорт – АСК «Вираж» — ж/д вокзал;
  • №227 Энергомаш – Ближняя Игуменка-62.25;
  • №271 Стрелецкое-59 – Стрелецкое-23а – Стрелецкое – Салют;
  • №311 Стрелецкое-73/2 – Энергомаш.

Как следует из документов госзакупки, которые разместила мэрия Белгорода на выполнение работ по перевозкам, на всех пяти новых направлениях ежедневно в рейс будет выходить только по одному автобусу. В зависимости от маршрута, транспортное средство будет следовать из точки А в точку В разное количество раз. Например, автобус № 217 за день доедет от ж/д вокзала до аэропорта и обратно 14 раз.

Администрация областного центра заплатит подрядчику 31,5 млн рублей за то, что он будет следить за внешним видом водителей и соблюдением графика рейсов, размещать информацию заказчика в транспортном средстве, обеспечивать работоспособность оборудования и программного обеспечения в автобусах.

Также мэрия Белгорода намерена потратить 232,7 млн рублей на обеспечение троллейбусных перевозок по новым маршрутам М8 и М9. Новые направления пришли на замену четырёх предыдущих (№ 1, 4, 5 и 8), которые исключили из реестра.

Что касается автобусов, которые в третьем квартале этого года будут курсировать из центра Белгорода в микрорайоны ИЖС, то в мэрии заявили, что пять новых маршрутов организованы по просьбам жителей Белгородской агломерации.

Материалы по теме
В Белгороде водители автобусов вышли покурить посреди дороги. Пассажиры не оценилиВсе валидаторы в автобусах Белгорода заработают не раньше 2022 годаБелгородская область купит 65 новых школьных автобусов
#Новости#Город#Мэрия белгорода#ИЖС#Автобус#Маршрут#Госзакупки#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Белгородская агломерация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика