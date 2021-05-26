По пяти новым маршрутам в микрорайоны ИЖС под Белгородом запустят по одному автобусу

Как следует из документов госзакупки, которые разместила мэрия Белгорода на выполнение работ по перевозкам, на всех пяти новых направлениях ежедневно в рейс будет выходить только по одному автобусу. В зависимости от маршрута, транспортное средство будет следовать из точки А в точку В разное количество раз. Например, автобус № 217 за день доедет от ж/д вокзала до аэропорта и обратно 14 раз.