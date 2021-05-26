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Молодой белгородец продал москвичу несуществующие кроссовки за 19 тысяч рублей

26 мая 2021, 14:43
Фото: Бел.Ру
Раскрытием дела о мошенничестве занимались сотрудники уголовного розыска Астраханской и Белгородской областей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

19-летний житель Валуйского городского округа выставлял на нескольких сайтах фейковые объявления о продаже кроссовок. Когда белгородцу переводили деньги за кроссовки, он не выполнял свою часть сделки — не высылал товар. Мошеннику удалось обмануть москвича на 19 тыс. рублей и астраханца на 5,7 тыс. рублей.

Житель Белгородской области сознался в своём преступлении. Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ за мошенничество. Данная статья в качестве наказания предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В настоящий момент белгородец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Оперативники проверяют молодого человека на другие аналогичные преступления.

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