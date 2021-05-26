Молодой белгородец продал москвичу несуществующие кроссовки за 19 тысяч рублей

19-летний житель Валуйского городского округа выставлял на нескольких сайтах фейковые объявления о продаже кроссовок. Когда белгородцу переводили деньги за кроссовки, он не выполнял свою часть сделки — не высылал товар. Мошеннику удалось обмануть москвича на 19 тыс. рублей и астраханца на 5,7 тыс. рублей.