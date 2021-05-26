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ЛУКОЙЛ назвал цену на нефть $40-50 за баррель балансирующей

26 мая 2021, 20:58
Фото: pixabay.com
В ЛУКОЙЛ проработали несколько вариантов спроса на нефть. Стоимость нефти в пределах $40-50 названа аналитиками компании балансирующей.

Как сообщает oilcapital.ru, ЛУКОЙЛ проработал 4 сценария спроса на черное золото: «Эволюция» «Два градуса Цельсия», «Трансформация», «Равновесие». По мнению аналитиков, в реальном выражении для всех вариантов спроса балансирующей ценой является та, что укладывается в диапазон $40-50 за баррель, по состоянию на 2030 год.

Напомним, в сценарии «Эволюция», предложенном компанией в 2019 году, равновесной ценой в период с 2025–2035 год называлась цифра $70. Тогда же сценарий «Равные возможности» она поднималась до $90, а в сценарии «Климат» опускалась до $50.

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