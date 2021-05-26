ЛУКОЙЛ назвал цену на нефть $40-50 за баррель балансирующей

Как сообщает oilcapital.ru, ЛУКОЙЛ проработал 4 сценария спроса на черное золото: «Эволюция» «Два градуса Цельсия», «Трансформация», «Равновесие». По мнению аналитиков, в реальном выражении для всех вариантов спроса балансирующей ценой является та, что укладывается в диапазон $40-50 за баррель, по состоянию на 2030 год.