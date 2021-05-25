Видео-поддержка белгородских музыкантов Манижы набрала больше 150 тыс. просмотров

Накануне финала песенного конкурса «Евровидение» белгородские музыканты выложили в соцсети кавер на песню представительницы России — Manizha. Фолк-группа MallVa сняла на Соборной площади Белгорода видео на песню Russian Women.
Выложили белгородцы кавер в поддержку Манижы в социальные сети. На текущий момент на YouTube видео набрало уже более 162 тыс. просмотров.
В соцсети «ВКонтакт«е насчитывается более 93 тыс. просмотров, а минутный отрывок видео в Instagram набрал почти две тысячи просмотров.
Напомним, сама певица Manizha на Евровидении заняла девятое место. Победила в конкурсе рок-группа Måneskin из Италии.