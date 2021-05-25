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Видео-поддержка белгородских музыкантов Манижы набрала больше 150 тыс. просмотров

25 мая 2021, 12:26
Фото: Мальва (MallVa)
Фолк-группа MallVa из Белгорода в поддержку певицы Manizha перепела её песню Russian Women и собрала большую аудиторию.

Накануне финала песенного конкурса «Евровидение» белгородские музыканты выложили в соцсети кавер на песню представительницы России — Manizha. Фолк-группа MallVa сняла на Соборной площади Белгорода видео на песню Russian Women.

Выложили белгородцы кавер в поддержку Манижы в социальные сети. На текущий момент на YouTube видео набрало уже более 162 тыс. просмотров.

В соцсети «ВКонтакт«е насчитывается более 93 тыс. просмотров, а минутный отрывок видео в Instagram набрал почти две тысячи просмотров.

Напомним, сама певица Manizha на Евровидении заняла девятое место. Победила в конкурсе рок-группа Måneskin из Италии.

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