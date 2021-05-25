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В Белгородскую область придёт жара

25 мая 2021, 11:31
Фото: Бел.Ру
В среду в регионе температура днём повысится до 28 градусов выше нуля, сообщили в региональном управлении МЧС.
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Погода

26 мая синоптики ожидают в Белгородской области переменную облачность. Ночью при восточном ветре до 10 метров в секунду температура будет в пределах от 8 до 13 градусов тепла.

Днём ветер будет юго-восточный со скоростью до 12 метров в секунду. Столбики термометров покажут 23-28 градусов выше нуля. Осадков не будет ни ночью, ни днём.

В Белгороде ночью будет теплее, а днём — прохладнее, чем в среднем по региону. В тёмное время суток воздух прогреется до +14 °С. Днём — до +24 °С. Такие же температуры будут и в Старом Осколе. Традиционно теплее будет в Валуйках — там днём до 26 градусов тепла.

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