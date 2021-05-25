Социальную рекламу о бездомных животных в Белгороде размещают бесплатно

В официальном ответе на запрос администрация города сообщила, что в марте и апреле на территории областного центра информация об организациях, оказывающих помощь бездомным животным, была размещена на четырёх ситибордах. Два из них расположены на проспекте Богдана Хмельницкого (в районе домов № 164 и 84). Ещё один – на улице Волчанская в районе дома № 141 и последний — на улице Королёва в районе парка «Южный».