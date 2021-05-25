Социальную рекламу о бездомных животных в Белгороде размещают бесплатно

Редакция ИА «Бел.Ру» писала материал о том, что бездомных собак в Белгороде пытаются пристроить в новые семьи при помощи социальной рекламы. Её в городе мало, но, по заверениям мэрии, она есть. Мы решили выяснить подробности.
В официальном ответе на запрос администрация города сообщила, что в марте и апреле на территории областного центра информация об организациях, оказывающих помощь бездомным животным, была размещена на четырёх ситибордах. Два из них расположены на проспекте Богдана Хмельницкого (в районе домов № 164 и 84). Ещё один – на улице Волчанская в районе дома № 141 и последний — на улице Королёва в районе парка «Южный».
Размещением социальной рекламы в данном случае занималось рекламное агентство «Город». Компания существует в Белгороде семь лет, её уставный капитал составляет 22,5 тыс. рублей. Прошлый год закрыть с выручкой у агентства не получилось: чистый убыток составил 2,1 млн рублей. Выручка от продажи при этом превысила 14,2 млн рублей.
Директором предприятия является Михаил Леонов. Уставный капитал разделён между тремя людьми: Ольгой Казарян, Михаилом Леоновым и Евгением Кучей. Все они владеют 33,33% УК компании.
В мэрии уточнили, что компания не получает прибыли от размещения социальной рекламы. А размещение ситибордов и определение поставщика услуги в данном случае не требует проведения электронного аукциона.
Стоит отметить, что правительство Белгородской области, например, за размещение социальной рекламы платит немалые деньги. Так, в январе текущего года департамент внутренней и кадровой политики региона заключил контракт на услуги по изготовлению и размещению соцрекламы на сумму 1,8 млн рублей.
Ещё один контракт заключили на 1,4 млн рублей. Тематикой стали преемственность поколений, достижения Белгородской области, популяризация белгородского «Бессмертного полка», Великая Победа и подобное.
В будущем мэрия планирует продолжить размещать в городе соцрекламу о проблеме бродячих животных. Контракты заключат с РА «Город» и РА «АРС –медиа». Подробного описания будущей рекламы редакции не предоставили.