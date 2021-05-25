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Сотрудник похоронного бюро снял с погибшего в аварии белгородца драгоценности

25 мая 2021, 08:26
Фото: Бел.Ру
Пока тело везли в морг, мужчина снял с трупа золотую цепочку, крестик и кольцо и спрятал их в катафалке, сообщили в пресс-службе УМВД.

Смертельная авария произошла 10 мая на улице Молодёжной в Белгороде. Пока сотрудник похоронного бюро вёз тело, он снял с него украшения и припрятал на время.

Пропажу украшений заметила сестра погибшего и обратилась в полицию. Оперативники выяснили, что к краже причастен работник похоронного бюро. Позже он признал свою вину и сам вернул родственникам погибшего украденные драгоценности.

За кражу с причинением значительного ущерба возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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