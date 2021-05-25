Сотрудник похоронного бюро снял с погибшего в аварии белгородца драгоценности

Смертельная авария произошла 10 мая на улице Молодёжной в Белгороде. Пока сотрудник похоронного бюро вёз тело, он снял с него украшения и припрятал на время.
Пропажу украшений заметила сестра погибшего и обратилась в полицию. Оперативники выяснили, что к краже причастен работник похоронного бюро. Позже он признал свою вину и сам вернул родственникам погибшего украденные драгоценности.
За кражу с причинением значительного ущерба возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.