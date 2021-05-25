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Posted 25 мая 2021, 05:51

Published 25 мая 2021, 05:51

Modified 1 декабря 2024, 08:05

Updated 1 декабря 2024, 08:05

На дорогах посёлка Северный установят видеокамеры за 5 млн рублей

На дорогах посёлка Северный установят видеокамеры за 5 млн рублей

25 мая 2021, 05:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Госзакупки
12 улиц одного из посёлков Белгородского района получат комплексную систему безопасности. На борьбу с преступностью муниципальные власти потратят 5 млн рублей, сообщается в документах госзакупки.

В посёлке Северный Белгородского района власти хотят организовать систему видеоконтроля «Безопасный город». Согласно техническому заданию контракта государственной закупки, камеры появятся на 12 улицах посёлка:

  1. ул. Пороховая (въезд-выезд);
  2. ул. Школьная, 35, 37а;
  3. ул. Щепкина, 1, 1а;
  4. ул. Весенняя (КТП);
  5. ул. Полевая, 50, 50а;
  6. ГСК;
  7. ул. Олимпийская, 8б, 12, 14, 20, 20а, 22а;
  8. пер. Олимпийский (въезд);
  9. ул. Лесная, 39;
  10. ул. Тихая (детская площадка);
  11. ул. Гоголя (детская площадка);
  12. ул. Шоссейная, 28.

Среди требований к подсистеме власти отметили, что камеры должны быть высокого разрешения со скоростью не ниже 25 кадров в секунду. Глубина архива будет составлять до одного месяца, а форматы сжатия — M-JPEG, MPEG-4 и H.264.

Также система должна обладать модулем «Захвата лиц», который предназначен для автоматического выбора лиц из видеопотока, идущего от камеры. Так на «картинке» можно будет разглядеть госномер авто или конкретного человека.

Исполнитель должен будет контролировать техническое состояние оборудования и проводить техобслуживание, а также ремонт в случае необходимости.

Согласно документам, электронный аукцион пройдёт 1 июня. Исполнитель должен выполнить работы в течение десяти дней с момента заключения контракта. За «Безопасный город» администрация Белгородского района заплатит 5 млн рублей.

#Новости#Общество#Белгородский район#Госзакупки#Эксклюзив#Видеонаблюдение#Камеры#Безопасный город
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