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Кравцов: В Белгородской области будут две новых школы мирового уровня

25 мая 2021, 06:34
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Министр просвещения РФ анонсировал строительство в регионе двух современных школ, сообщили в правительстве региона.

Во время визита в Белгородскую область 24 мая Сергей Кравцов рассказал, что в регионе планируют построить две современные школы.

«Я уверен, что по уровню образовательных услуг эти школы смогут превзойти не только московские учреждения, но и лидеров мирового школьного образования», — отметил министр.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что для региона сотрудничество с министерством просвещения — это колоссальная ответственность.

Мы договорились о выстраивании единой системы на всех уровнях образовательного сопровождения. Так мы сможем добиться единого подхода в формировании специалиста: начиная с детского сада и заканчивая приёмом на работу после вуза. Вячеслав Гладков

Министр просвещения в рамках рабочего визита ознакомился с работой Корочанского сельскохозяйственного колледжа и концепцией строительства «Агро-кванториума».

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#Новости#Школы#Кравцов#Министр#Вячеслав Гладков#Общество
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