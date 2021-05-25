Кравцов: В Белгородской области будут две новых школы мирового уровня

Во время визита в Белгородскую область 24 мая Сергей Кравцов рассказал, что в регионе планируют построить две современные школы.
«Я уверен, что по уровню образовательных услуг эти школы смогут превзойти не только московские учреждения, но и лидеров мирового школьного образования», — отметил министр.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что для региона сотрудничество с министерством просвещения — это колоссальная ответственность.
Мы договорились о выстраивании единой системы на всех уровнях образовательного сопровождения. Так мы сможем добиться единого подхода в формировании специалиста: начиная с детского сада и заканчивая приёмом на работу после вуза. Вячеслав Гладков
Министр просвещения в рамках рабочего визита ознакомился с работой Корочанского сельскохозяйственного колледжа и концепцией строительства «Агро-кванториума».