К 100-летию «Росгосстраха» в центре Белгорода высадили аллею краснолистных клёнов

В нашей акции много символичного. Во-первых, она символизирует масштабы работы нашей компании, обеспечивающей страховой защитой миллионы россиян от Дальнего Востока до Калининграда. Во-вторых, наша аллея призвана восполнить ущерб, наносимый природе, и смысл страхования тоже заключается в возмещении ущерба нашим клиентам. В-третьих, закладывая аллею многолетних деревьев в преддверии юбилея компании, мы тем самым подчёркиваем, что «Росгосстрах» входит во второй век своей истории с далеко идущими планами.Андрей Пеньков, директор Белгородского филиала «Росгосстраха»