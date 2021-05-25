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К 100-летию «Росгосстраха» в центре Белгорода высадили аллею краснолистных клёнов

25 мая 2021, 06:00
Фото: «Росгосстрах»
В юбилейный год сотрудники Белгородского филиала компании «Росгосстрах» совместно с представителями региональных отделений банка «Открытие», РГС Банка и «Балтийского лизинга» высадили аллею из 10 краснолистных клёнов — по одному дереву за каждое десятилетие истории «Росгосстраха».

Саженцы были высажены напротив одного из самых значимых и старинных храмов Белогорья — Смоленского собора, построенного ещё в 1703 году.

В нашей акции много символичного. Во-первых, она символизирует масштабы работы нашей компании, обеспечивающей страховой защитой миллионы россиян от Дальнего Востока до Калининграда. Во-вторых, наша аллея призвана восполнить ущерб, наносимый природе, и смысл страхования тоже заключается в возмещении ущерба нашим клиентам. В-третьих, закладывая аллею многолетних деревьев в преддверии юбилея компании, мы тем самым подчёркиваем, что «Росгосстрах» входит во второй век своей истории с далеко идущими планами.Андрей Пеньков, директор Белгородского филиала «Росгосстраха»

Для компании «Росгосстрах» 2021 год — особенный, и коллективу филиала хотелось сделать что-то нужное и полезное для белгородцев. Посадка деревьев — это своеобразный подарок жителям Белгорода от «Росгосстраха» накануне 100-летнего юбилея.

Фото: «Росгосстрах»

Участники акции уверены, что все высаженные ими деревья приживутся и долгие годы будут радовать горожан, гостей Белогорья, а также родных и близких сотрудников Белгородского филиала. Это были первые, но далеко не последние посаженные сплочённой командой Группы «Открытия» деревья. Начатая традиция будет продолжена следующими поколениями госстраховцев.

В Белгородской области действует филиал ПАО СК «Росгосстрах», который включает 15 агентств и страховых отделов, а также центр урегулирования убытков в Белгороде.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие».

На территории Российской Федерации действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметит 100 лет со дня своего создания. www.RGS.ru

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