К 100-летию «Росгосстраха» в центре Белгорода высадили аллею краснолистных клёнов

Саженцы были высажены напротив одного из самых значимых и старинных храмов Белогорья — Смоленского собора, построенного ещё в 1703 году.
В нашей акции много символичного. Во-первых, она символизирует масштабы работы нашей компании, обеспечивающей страховой защитой миллионы россиян от Дальнего Востока до Калининграда. Во-вторых, наша аллея призвана восполнить ущерб, наносимый природе, и смысл страхования тоже заключается в возмещении ущерба нашим клиентам. В-третьих, закладывая аллею многолетних деревьев в преддверии юбилея компании, мы тем самым подчёркиваем, что «Росгосстрах» входит во второй век своей истории с далеко идущими планами.Андрей Пеньков, директор Белгородского филиала «Росгосстраха»
Для компании «Росгосстрах» 2021 год — особенный, и коллективу филиала хотелось сделать что-то нужное и полезное для белгородцев. Посадка деревьев — это своеобразный подарок жителям Белгорода от «Росгосстраха» накануне 100-летнего юбилея.
Участники акции уверены, что все высаженные ими деревья приживутся и долгие годы будут радовать горожан, гостей Белогорья, а также родных и близких сотрудников Белгородского филиала. Это были первые, но далеко не последние посаженные сплочённой командой Группы «Открытия» деревья. Начатая традиция будет продолжена следующими поколениями госстраховцев.
В Белгородской области действует филиал ПАО СК «Росгосстрах», который включает 15 агентств и страховых отделов, а также центр урегулирования убытков в Белгороде.
ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие».
На территории Российской Федерации действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметит 100 лет со дня своего создания. www.RGS.ru