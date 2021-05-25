Глава Перми Дёмкин: ПЦБК решает вопросы экологии в Пермском крае

Делегация посмотрела, как работает флотационная установка для очистки воды, — пишет properm.ru. Она располагается на территории картонно-бумажного цеха № 2 (КБЦ № 2). Гостям продемонстрировали, как перемалывается макулатура и как очищается избыточная оборотная вода на флотаторе. После флотатора вода проходит еще четыре ступени очистки и лишь потом ее направляют в реку.
Гостям показали и оцифровку всех процессов в компании. За счет автоматизированной системы управления все производственные этапы удается контролировать.
По словам председателя комитета по государственной политике и местному самоуправлению Заксобрания Пермского края Александра Бойченко, в регионе уже 92 компании стали участниками национального проекта, среди них и ПЦБК. Бойченко отметил, что компании не только внедряют принципы бережливого производства, но и осуществляют цифровизацию труда. У работников предприятий есть возможность становиться более профессионально компетентными, — добавил председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Заксобрания Пермского края.
В компании используется цикличное потребление воды — для снижения экологической нагрузки на водоем. Также делегации рассказали о проектах «Сила картона» и «Сила бумаги», которые дали возможность модернизировать машины для производства картона и бумаги. Предприятие повысило объем переработки макулатуры до 300 тыс. тонн после ввода оборудования в эксплуатацию. Помимо этого, и картоно-, и бумагоделательная машины потребляют меньше электричества и воды на тонну продукции, что сокращает влияние на экологию.
По словам мэра Перми Алексея Дёмкина, ГП «ПЦБК» активно решает экологические вопросы не только края, но и всей России. Наибольшие успехи компании отмечены в области сбора и переработки макулатуры. «В приоритете в данный момент цикличная экономика. Штат сотрудников ПЦБК насчитывает практически 3 тыс. сотрудников. Ежегодно предприятие уплачивает свыше 1,5 млрд налогов во все бюджеты», — сказал Бойченко и добавил, что таким производствам требуется всесторонняя поддержка, так как промышленность является основой экономики Перми и Прикамья.
На рабочем совещании исполнительный директор ГП «ПЦБК» Константин Незнамов сообщил о модернизации не только производств, но и очистных сооружений: до 2024 года на их реконструкцию планируют выделить порядка 200 млн рублей.
ГП «ПЦБК» с апреля текущего года начала замеры воздуха в Голованово по своей инициативе. К настоящему времени провели уже порядка 20 замеров в трех точках микрорайона. При проверках стало ясно, что предельно допустимые концентрации не были превышены.
По словам Романа Водянова, советника губернатора, депутата Законодательного собрания Пермского края, делегация увидела, что ПЦБК очень серьезно работает в двух направлениях. Первым является повышение производительности труда, вторым — экологичность, как с позиции выпуска продукции, так и влияния на окружающую среду. Водянов также отметил очень положительные впечатления от посещения предприятия. «Компания не останавливается на достигнутом, у нее большие инвестиционные планы в области развития», — сказал советник губернатора, депутат Заксобрания Пермского края.
В течение ближайших трех лет в планах ГП «ПЦБК» — установка котла для выработки тепловой энергии, который будет использовать кору в качестве топлива, а также оборудования по сушке лигносульфонатов.