Глава Перми Дёмкин: ПЦБК решает вопросы экологии в Пермском крае

В компании используется цикличное потребление воды — для снижения экологической нагрузки на водоем. Также делегации рассказали о проектах «Сила картона» и «Сила бумаги», которые дали возможность модернизировать машины для производства картона и бумаги. Предприятие повысило объем переработки макулатуры до 300 тыс. тонн после ввода оборудования в эксплуатацию. Помимо этого, и картоно-, и бумагоделательная машины потребляют меньше электричества и воды на тонну продукции, что сокращает влияние на экологию.