В Минюсте поддержали идею Дегтярева о переносе СИЗО из центра Хабаровска

Posted 24 мая 2021, 12:05
Published 24 мая 2021, 12:05
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
Инициативу Михаила Дегтярева одобрил глава Министерства юстиции России Константин Чуйченко. Министр совершил рабочую поездку в Хабаровск, где проинспектировал СИЗО № 1. Об этом пишет transsibinfo.com.
На данный момент изолятор функционирует в центре Хабаровска возле площади имени Серышева. Во времена строительства здания это место находилось на северной окраине города. Тогда место для СИЗО выбрали вполне правильно. Однако с тех пор город заметно увеличился, и из окраины участок, где расположен следственный изолятор, превратился практически в центр Хабаровска.
Сегодня нахождение СИЗО около жилых домов, офисных зданий и торговых центров раздражает горожан. Хабаровчане неоднократно писали в городскую администрацию гневные письма. Однако чиновники проблему не решали.
Новому врио губернатора удалось сдвинуть вопрос с мертвой точки. В прошлом Михаил Дегтярев несколько раз поднимал эту тему: изолятор надо вынести за пределы Хабаровска. Главе региона предстоит решить наболевшую проблему.
Врио губернатора назвал перенос СИЗО за пределы города ключевой повесткой. Власти начали продвигаться в указанном направлении. Дегтярев передал пожелание горожан Константину Чуйченко. Необходимо разработать дорожную карту и двигаться к поставленной цели.
Не исключено, что новый СИЗО возведут на месте нынешней исправительной колонии № 3, которая находится на восточной окраине Хабаровска на улице Целинной. Уже скоро колонию ликвидируют, и освободится 14 гектаров земли.
Михаил Дегтярев сказал, что Хабаровск должен развиваться и быть более комфортным для проживания. Объекты типа следственного изолятора не должны стоять в центре города. Место, которое освободится после сноса СИЗО, отдадут под застройку. Там возведут более нужные для горожан объекты.