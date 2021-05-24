В Минюсте поддержали идею Дегтярева о переносе СИЗО из центра Хабаровска

На данный момент изолятор функционирует в центре Хабаровска возле площади имени Серышева. Во времена строительства здания это место находилось на северной окраине города. Тогда место для СИЗО выбрали вполне правильно. Однако с тех пор город заметно увеличился, и из окраины участок, где расположен следственный изолятор, превратился практически в центр Хабаровска.