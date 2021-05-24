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Posted 24 мая 2021, 12:05

Published 24 мая 2021, 12:05

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

В Минюсте поддержали идею Дегтярева о переносе СИЗО из центра Хабаровска

24 мая 2021, 12:05
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил перенести следственный изолятор № 1 из центра города на окраину.

Инициативу Михаила Дегтярева одобрил глава Министерства юстиции России Константин Чуйченко. Министр совершил рабочую поездку в Хабаровск, где проинспектировал СИЗО № 1. Об этом пишет transsibinfo.com.

На данный момент изолятор функционирует в центре Хабаровска возле площади имени Серышева. Во времена строительства здания это место находилось на северной окраине города. Тогда место для СИЗО выбрали вполне правильно. Однако с тех пор город заметно увеличился, и из окраины участок, где расположен следственный изолятор, превратился практически в центр Хабаровска.

Сегодня нахождение СИЗО около жилых домов, офисных зданий и торговых центров раздражает горожан. Хабаровчане неоднократно писали в городскую администрацию гневные письма. Однако чиновники проблему не решали.

Новому врио губернатора удалось сдвинуть вопрос с мертвой точки. В прошлом Михаил Дегтярев несколько раз поднимал эту тему: изолятор надо вынести за пределы Хабаровска. Главе региона предстоит решить наболевшую проблему.

Врио губернатора назвал перенос СИЗО за пределы города ключевой повесткой. Власти начали продвигаться в указанном направлении. Дегтярев передал пожелание горожан Константину Чуйченко. Необходимо разработать дорожную карту и двигаться к поставленной цели.

Не исключено, что новый СИЗО возведут на месте нынешней исправительной колонии № 3, которая находится на восточной окраине Хабаровска на улице Целинной. Уже скоро колонию ликвидируют, и освободится 14 гектаров земли.

Михаил Дегтярев сказал, что Хабаровск должен развиваться и быть более комфортным для проживания. Объекты типа следственного изолятора не должны стоять в центре города. Место, которое освободится после сноса СИЗО, отдадут под застройку. Там возведут более нужные для горожан объекты.

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