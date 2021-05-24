В двух больницах Белгородской области одновременно сменились руководители

Ранее ИА «Бел.Ру» сообщало о том, что некоторые медики Яковлевской центральной районной больницы не получили зарплату. Тогда в качестве протеста врачи якобы отказывались принимать пациентов. В региональном департаменте здравоохранения тогда сообщили, что вознаграждение за труд медики не получили из-за сбоев в программном обеспечении. Спустя день после публикации новости в СМИ сотрудникам больницы выплатили неустойку.