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В двух больницах Белгородской области одновременно сменились руководители

24 мая 2021, 13:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Яковлевскую центральную районную больницу возглавил Евгений Сучалкин, а Ракитянскую — Марина Стефанова.

Евгений Сучалкин стал главным врачом Яковлевской центральной районной больницы. Согласно официальному сайту медучреждения, на новую должность его назначили 12 мая этого года. Бывший исполняющий обязанности руководителя медучреждения Марина Шефер сейчас заняла должность заместителя главного врача Яковлевской ЦРБ.

Евгений Борисович Сучалкин
Фото: сайт Яковлевской ЦРБ

По данным информационной аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ранее Сучалкин возглавлял Ракитянскую ЦРБ.

Также решением департамента здравоохранения Белгородской области главным врачом Ракитянской центральной районной больницы после ухода Сучалкина назначена Марина Стефанова. Представители медучреждения сообщили журналисту ИА «Бел.Ру», что новый руководитель вступила в должность главврача с 11 мая. По информации аналитической системы, это первый «высокий» пост Стефановой.

Марина Сергеевна Стефанова
Фото: сайт ОГБУЗ "Ракитянская ЦРБ"

Ранее ИА «Бел.Ру» сообщало о том, что некоторые медики Яковлевской центральной районной больницы не получили зарплату. Тогда в качестве протеста врачи якобы отказывались принимать пациентов. В региональном департаменте здравоохранения тогда сообщили, что вознаграждение за труд медики не получили из-за сбоев в программном обеспечении. Спустя день после публикации новости в СМИ сотрудникам больницы выплатили неустойку.

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