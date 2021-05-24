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Трое мужчин умерли от коронавируса в Белгородской области

24 мая 2021, 08:53
Фото: Бел.Ру
О статистике по заболеванию за последние сутки сообщили в региональном оперативном штабе. Число погибших от ковида выросло до 680.

23 мая от коронавируса в Белгородской области умерли ещё три человека. Все они — мужчины. Двое лечились в Старооскольской окружной больнице — местный житель 1951 года рождения и 71-летний губкинец. В горбольнице № 2 Белгорода умер житель областного центра 1948 года рождения.

Число заболевших за последний день выросло на 60 человек. Больше всего новых пациентов в Старооскольском горокруге — 27. В Белгороде заболели 15 жителей, в Губкинском горокруге — шесть, в Ровеньском районе — пять, в Ракитянском районе — два, в Яковлевском горокруге, Борисовском и Белгородском районах — по одному. Ещё два заболевших — жители других регионов.

В больницах лежат 966 человек с подтверждённым диагнозом. 20 из них находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам для искусственной вентиляции лёгких.

Выздоровело 28 человек. Всего с начала пандемии — 33 823.

#Новости#Коронавирус#Статистика#Общество
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