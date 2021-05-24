Трое мужчин умерли от коронавируса в Белгородской области

Число заболевших за последний день выросло на 60 человек. Больше всего новых пациентов в Старооскольском горокруге — 27. В Белгороде заболели 15 жителей, в Губкинском горокруге — шесть, в Ровеньском районе — пять, в Ракитянском районе — два, в Яковлевском горокруге, Борисовском и Белгородском районах — по одному. Ещё два заболевших — жители других регионов.