Трансляции «‎Евровидения» в ОК и ВК посмотрели более 6,5 млн зрителей

В целом с момента объявления певицы представительницей России на конкурсе количество прослушиваний ее треков в Одноклассниках по сравнению с началом года выросло в 10 раз, а количество уникальных слушателей — в 6,5 раз. Во время прямых трансляций количество прослушиваний увеличилось в 8 раз, а слушателей — в 7,7.