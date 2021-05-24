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Рафик Загрутдинов: стройкам Москвы не хватает 25 тысяч кадров

24 мая 2021, 13:20
Фото: pixabay.com
По заявлению главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, столичным стройкам, которые финансируются из бюджета города, необходимо еще 25 тысяч рабочих.

По его словам, строительная отрасль сезонная, и сейчас как раз идет пиковый период, когда активизируются работы на всех площадках, пишут Новые Известия.

Рафик Загрутдинов отметил: в общей сложности на московских стройках, которые финансируются из бюджета, работают порядка 55 тысяч специалистов. При этом есть дефицит еще 25 тысяч инженеров и рабочих.

Он подчеркнул: для работы на стройках Москвы направят специалистов из субъектов РФ. При этом, по его словам, нехватка рук - привычная ситуация для столицы.

“В Москве с ее объемами и темпами всегда шла активная застройка, здесь всегда был дефицит строителей. Так что привлечение дополнительных кадров будет способствовать решению задач, стоящих перед Москвой”, - сказал Загрутдинов.

В качестве примера он привел работы, которые ведутся в рамках программы реновации, и сообщил, что для их выполнения в дополнительном порядке привлекут восемь тысяч отделочников.

Следует напомнить, что во время пандемии COVID-19 российскую столицу покинули 40% трудовых мигрантов, что привело к дефициту кадров.

В данный момент ФСИН предлагает привлечь к работе на крупных стройках не столько гастарбайтеров, сколько заключенных, которые вправе заменить принудительными работами лишение свободы.

#Новости#Общество
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