Рафик Загрутдинов: стройкам Москвы не хватает 25 тысяч кадров

По его словам, строительная отрасль сезонная, и сейчас как раз идет пиковый период, когда активизируются работы на всех площадках, пишут Новые Известия.
Рафик Загрутдинов отметил: в общей сложности на московских стройках, которые финансируются из бюджета, работают порядка 55 тысяч специалистов. При этом есть дефицит еще 25 тысяч инженеров и рабочих.
Он подчеркнул: для работы на стройках Москвы направят специалистов из субъектов РФ. При этом, по его словам, нехватка рук - привычная ситуация для столицы.
“В Москве с ее объемами и темпами всегда шла активная застройка, здесь всегда был дефицит строителей. Так что привлечение дополнительных кадров будет способствовать решению задач, стоящих перед Москвой”, - сказал Загрутдинов.
В качестве примера он привел работы, которые ведутся в рамках программы реновации, и сообщил, что для их выполнения в дополнительном порядке привлекут восемь тысяч отделочников.
Следует напомнить, что во время пандемии COVID-19 российскую столицу покинули 40% трудовых мигрантов, что привело к дефициту кадров.
В данный момент ФСИН предлагает привлечь к работе на крупных стройках не столько гастарбайтеров, сколько заключенных, которые вправе заменить принудительными работами лишение свободы.