Пандемия как импульс для развития технологий — исследование «Ростелекома»

«Мы внимательно следим за технологическими трендами на протяжении уже пяти лет и фиксируем, как в разные года “выстреливали” те или иные технологии. Но 2020 год для цифровых технологий был особенным: пандемия придала мощное ускорение их развитию и внедрению. Главное, что удалось сделать пандемии — это поменять отношение людей к цифровым технологиям и уменьшить сопротивление к внедрению инноваций в, казалось бы, уже устоявшуюся жизнь. Даже у старшего поколения сформировалась привычка к безналичным расчетам и онлайн-покупкам. Конечно, после взрывного роста можно ожидать временное замедление, однако цифровой бум 2020 года, определенно, будет иметь долгосрочные последствия, которые можно будет объективно оценить только спустя несколько лет», — отметил заместитель директора центра стратегических инноваций «Ростелекома», руководитель проекта TeqViser Павел Красовский.