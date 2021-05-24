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Осенью в Белгородской области пройдёт месячник добровольного служения региону

24 мая 2021, 09:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Масштабная экологическая акция пройдёт в октябре этого года. Во время весеннего месячника служения региону в регионе избавились от 600 свалок и высадили 2,5 млн деревьев.

Во время еженедельного оперативного совещания регионального правительства 24 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что осенью этого года в субъекте пройдёт очередной месячник добровольного служения. По данным пресс-службы областного правительства, масштабные субботники запланированы на октябрь.

Вячеслав Гладков дал поручение главам муниципалитетов привести в порядок участки, которые не успели убрать и благоустроить во время экологической акции. На выполнение работ глава региона дал местным руководителям 2 месяца.

По словам начальника департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области Юлии Щедриной, в этом году было проведено на 38% больше работ по очистке территории, чем планировалось. Так, во время апрельского месячника служения региону избавились от 600 свалок и высадили 2,5 млн деревьев. Также активисты очистили около 2000 родников, колодцев и прудов.

Центральным мероприятием экологической акции стала уборка в Архиерейской роще. Во время общегородского субботника 24 апреля активисты вывезли из лесного участка более 50 тонн мусора и порядка 70 грузовых машин поваленных деревьев и валежника.

В Белгороде Архиерейскую рощу убирали более тысячи человек
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#Новости#Субботник#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Экология#Юлия Щедрина#Уборка#Общество
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