Осенью в Белгородской области пройдёт месячник добровольного служения региону

По словам начальника департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области Юлии Щедриной, в этом году было проведено на 38% больше работ по очистке территории, чем планировалось. Так, во время апрельского месячника служения региону избавились от 600 свалок и высадили 2,5 млн деревьев. Также активисты очистили около 2000 родников, колодцев и прудов.